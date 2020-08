Sztuczna inteligencja w służbie nauki i biznesu

Do 2025 r. Polska będzie potrzebować ok. 200 tys. specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją – wynika z danych ostatniej, siódmej edycji raportu Monitoring trendów w innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na ekspertów AI i dynamicznie postępującej cyfryzacji, edukacja nowych i obecnych kadr IT w obszarze Big Data będzie miała znaczący wpływ na rozwój gospodarczy w najbliższych latach.

Sztuczna Inteligencja zyskała popularność w 2015 roku. W ciągu ostatnich kilku lat stała się jednym z najbardziej gorących tematów w świecie nowych technologii. Dziś systemy wykorzystujące AI wkraczają szerokim frontem do przedsiębiorstw wszystkich branż. To przede wszystkim pokłosie tego, że przetwarzanie danych stało się coraz szybsze i, paradoksalnie, tańsze. Przetwarzanie dużych zbiorów danych zaczęło doskwierać firmom, które musiały znaleźć sposób na radzenie sobie z tym. W odpowiedzi na to, pojawiło się więc uczenie maszynowe (machine learning), które jest dziedziną nauki, zajmującą się tworzeniem algorytmów mogących uczyć się na podstawie przetwarzanego przez siebie zbioru danych. Machine Learning ściśle wiąże się ze sztuczną inteligencją. Pojawia się tam, gdzie nie radzą sobie liniowe algorytmy, na przykład przy filtrowaniu poczty. To właśnie dzięki uczeniu maszynowemu niechciana przez nas korespondencja trafia do folderu SPAM. Sztuczna inteligencja pozwala zaoszczędzić czas na czynnościach trudnych dla człowieka, czasochłonnych i wymagających zasobów, które są ograniczone. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu w Sewilli wykorzystują sztuczną inteligencję i deep learning do analizy komputerowej zdjęć rentgenowskich i rozróżniania osób zdrowych, chorych na zapalenie płuc oraz na COVID-19, co w czasie epidemii i niewystarczającej liczby lekarzy oraz radiologów znacznie przyspiesza diagnostykę chorób.

Na temat sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz szeroko pojętego przetwarzania danych, zdecydowanie więcej będzie można dowiedzieć się podczas AI & NLP Day 2020. W dniach 26 – 27 października 2020 roku odbędzie się III edycja wydarzenia, które łączy ze sobą środowiska naukowe i biznes. Podczas dwudniowej wirtualnej konferencji będzie można wziąć udział prelekcjach oraz warsztatach w ramach kilku ścieżek tematycznych. AI & NLP Day jest innowacyjnym połączeniem warsztatów z konferencją. W wydarzeniu wezmą udział najlepsi eksperci w swoich dziedzinach, m.in. Radosław Szmit, Norbert Ryciak, Rafał Wojdan, czy Patryk Pilarski.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wybrać tematy spośród czterech ścieżek: uczenie maszynowe / sztuczna inteligencja, Big Data, przetwarzanie języka naturalnego oraz wysłuchać prelekcji uczestników konkursu PolEval. Szczegółowy program znajduje się na stronie https://nlpday.pl.

Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Sages – wiodącą grupę szkoleniową oraz doradczą świadczącą usługi w zakresie IT.