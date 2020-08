Polski rynek e-commerce rośnie rok do roku, będąc jednocześnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem wśród krajów europejskich. Według raportu „Jak ugryźć e-commerce w magazynie” firmy Cushman & Wakefield w 2019 roku osiągnął wartość 51 mln złotych,[i] a sytuacja pandemiczna dodatkowo ten wzrost podsyca. Chcąc wesprzeć przedsiębiorców wkraczających w świat e-commerce, a także graczy już w nim operujących w dniach 24-28 sierpnia OVHcloud organizuje cykl bezpłatnych wykładów online dostępnych pod szyldem „E‑commerce Week 2020”.

Obecna sytuacja stawia nowe wyzwania przed biznesem, który zmuszony jest sprawnie reagować na zachodzące przetasowania gospodarcze oraz oczekiwania konsumentów. Przedsiębiorcy stoją przed licznymi decyzjami odpowiadając na pytania: w co warto inwestować, z jakich narzędzi korzystać, a także jak zbudować przewagę rynkową. „E-commerce Week 2020” ma odpowiedzieć na te pytania oraz zwrócić uwagę na kwestie istotne dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieci. Cykl webinarów dedykowany jest wszystkim, którzy chcą korzystać ze wskazówek ekspertów o tym, jak efektywnie działać na trudnym rynku eCommerce.

– Prognozy zakładają, że przez najbliższe lata możemy się spodziewać dwucyfrowego tempa wzrostu rynku e-commerce. Jeszcze w czasach poprzedzających pandemię obserwowaliśmy wzmożoną skłonność Polaków do zakupów online. Nic w tym dziwnego, ponieważ coraz większa część naszego społeczeństwa doceniła wygodę, a także większe prawa, jakie przysługują przy dokonywaniu transakcji online. Izolacja dodatkowo skłoniła osoby, które do tej pory podchodziły sceptycznie do e-sklepów do robienia zakupów za ich pośrednictwem, pokazując jednocześnie, że taka forma zakupów może być bezpieczniejsza w czasie COVID. Zorganizowane przez nas wydarzenie odpowiada na częste pytania kierowane do naszych Partnerów, w jaki sposób budować biznes online, korzystając przy tym ze sprawdzonych rozwiązań – komentuje Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region Europy Środkowo – Wschodniej.

Konferencja „E‑commerce Week 2020” została przygotowana przy współpracy firmy OVHcloud oraz partnerów firmy: e-Point SA, Exaco, Fast White Cat, Hostersi, PushPushGo, Prefixbox, Senuto, Shopware i Waynet. W ramach wydarzenia firmy przygotowały pięć dni webinarów, w trakcie których swoją wiedzą ze słuchaczami podzielą się profesjonaliści i eksperci z dziedziny e-commerce. Planowane spotkania zakładają omówienie zarówno kwestii analitycznych, marketingowych, platform e-commerce, infrastruktury oraz jej przeciążeń w dni takie jak Black Friday, a także błędów, które są najczęściej popełniane w handlu elektronicznym.

Pełen program konferencji oraz rejestracja są dostępne pod linkiem: https://www.ovh.pl/lp/ecommerce-week/

