Szybszy rozwój przemysłu utrudniony przez zakłócenia w łańcuchach dostaw

W tym tygodniu spośród wyników polskiej gospodarki najciekawsze okazały się dane dla kwietniowej produkcji przemysłowej, która wzrosła o niewiarygodne 44,5% r/r. Należy jednak zaznaczyć, że istotny wpływ na ten wynik miały dane z ubiegłego roku. W kwietniu 2020 r. w wielu firmach wstrzymano produkcję w związku wybuchem pandemii. Efekt bardzo niskiej bazy wpłynął zatem znacząco na te międzyroczne wyniki.

Najlepiej obrazującą produkcję przemysłową w kwietniu jest wyrównany sezonowo spadek o 0,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Warto również wspomnieć o wzroście o 15,5% międzyrocznej produkcji przemysłowej za okres styczeń-kwiecień. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że polski przemysł nadal ma się dobrze. Jednak negatywnie wpływają na niego zakłócenia w łańcuchach dostaw, co generuje potencjalne straty i przyczynia się do wzrostu kosztów dla przedsiębiorstw.

Wśród innych danych z polskiej gospodarki warto wspomnieć o stopie bezrobocia. Tutaj zgodnie z oczekiwaniami nastąpił spadek do 6,3% i w przyszłości można spodziewać się dalszego trendu spadkowego.

Choć w tym tygodniu kurs złotego się wahał, to na koniec tygodnia powrócił do notowanego ostatnio poziomu. W piątek rano jego kurs wynosił 4,49 PLN/EUR. Notowania eurodolara również nie zmieniły się istotnie, pod koniec tego tygodnia kurs dla tej pary walutowej kształtował się na poziomie 1,218 USD/EUR.

