Te marki dominują we flotach przedsiębiorstw z sektora MŚP

Blisko 1/5 przedsiębiorców z sektora MŚP wskazuje Volkswagena jako dominującą markę pojazdów w swoich firmowych flotach – wynika z badania zrealizowanego w I kwartale 2020 roku na zlecenie Carefleet S.A. Co istotne, w zestawieniu przygotowanym przez Instytut Keralla Research Volkswagen jest jedyną marką, która uzyskuje wynik niemal dwukrotnie wyższy niż kolejne, popularne marki: Ford oraz Mercedes.

Zrealizowane na zlecenie Carefleet S.A. badanie pokazuje, że we flotach firm z sektora MŚP występują pojazdy bardzo różnych marek. Przedsiębiorcy zapytani o to, jakie marki dominują w ich służbowych flotach, wymieniają aż 26 brandów, przy czym najwięcej respondentów (19 proc.) wskazuje Volkswagena. Samochody produkowane przez niemiecki koncern z siedzibą w Wolfsburgu są szczególnie popularne wśród przedsiębiorstw produkcyjnych oraz podmiotów posiadających floty liczące powyżej 50 pojazdów. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się samochody takich marek jak: Ford, Mercedes, Skoda, Opel oraz Fiat.

Czym jeździ sektor MŚP – marki samochodów, które dominują we flotach małych i średnich firm – wyniki badania*

Wśród innych marek wskazanych przez przedsiębiorców jako dominujące w ich firmowych flotach znalazły się m.in. Honda, Mitsubishi, Land Rover, Porsche, Suzuki, Jaguar, Seat, Alfa Romeo oraz Lexus.

– We flotach małych i średnich przedsiębiorstw możemy znaleźć pojazdy praktycznie wszystkich marek dostępnych na polskim rynku. Jak wynika z naszych badań, dla 46 proc. przedstawicieli firm z sektora MŚP najważniejszą cechą idealnego samochodu służbowego jest niski koszt jego eksploatacji, 43 proc. przedsiębiorców zwraca uwagę na preferencyjne warunki zakupu auta, a nieco ponad 29 proc. bierze pod uwagę dotychczasowe pozytywne doświadczenia z daną marką – mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A. – Warto jednocześnie zauważyć, że ponad połowa polskich firm z sektora MŚP kupuje używane samochody, wybierając często marki droższe, ale postrzegane jako niezawodne, stąd dużym zainteresowaniem cieszą się różne modele Mercedesów, Fordów i Volkswagenów. Coraz częściej mali i średni przedsiębiorcy wybierają także nowe samochody wyższej klasy, finansowane w formie wynajmu długoterminowego. W przeciwieństwie np. do zakupu aut za gotówkę lub na kredyt, rozwiązanie to otwiera przedsiębiorcom dostęp do pojazdów, na których zakup nie koniecznie by się zdecydowali ze względu na cenę – dodaje.

Jak wynika z badania Carefleet na marki Fiat oraz Renault istotnie częściej wskazują przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników. Z kolei samochody sygnowane logo Skoda przeważają we flotach firm produkcyjnych i handlowych.

O badaniu:

Skaner MŚP, realizowany przez Instytut Keralla Research, to projekt badań prowadzonych wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 2009 roku. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd pomiaru +- 4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro – zatrudniających do 9 osób. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (wyłączony z badań jest sektor publiczny, firmy państwowe, podmioty w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego itp.). Respondentami są osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zarządzanie firmą.