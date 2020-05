Tegoroczne wakacje spędźmy w Polsce

Więcej czasu na odstąpienie od umowy, możliwość wystawienia „vouchera turystycznego” do wykorzystania w zamian za odwołaną imprezę turystyczną czy zachęcenie Polaków do wypoczynku w kraju. Pożyczki w wysokości do 0,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Zwroty składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. O tych i innych rozwiązaniach pomocowych dla branży turystycznej rozmawiali eksperci z Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Organizacji Turystycznej i Banku Gospodarstwa Krajowego na pierwszej wideokonferencji z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”.

„Tarcza antykryzysowa dla biznesu” to seria spotkań on-line poświęconych wybranym narzędziom z tarczy antykryzysowej i finansowej organizowana przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przez najbliższe tygodnie eksperci z dziedzin prawa, finansów i ekonomii podzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

Podczas pierwszej konferencji (26 maja br.) omówiono kluczowe tematy związane ze wsparciem przedsiębiorców z branży turystycznej dotkniętych skutkami COVID-19. Dr Dominik Borek, Zastępca Dyrektora w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Rozwoju poruszył kwestie zmian prawnych w obszarze turystyki w związku z COVID-19. Szczególną uwagę poświęcono m.in. zwrotom składek wpłaconych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, wstrzymaniu poboru opłat audiowizualnych i abonamentowych oraz przesunięciu w czasie skuteczności oświadczenia o rozwiązaniu umowy o imprezę turystyczną.

– Impreza turystyczna rozwiązuje się z mocy prawa, nie w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale po upływie określonego czasu – w tym przypadku jest to 180 dni. Ten przepis ma na celu zachowanie kompromisu pomiędzy konsumentami a organizatorami turystyki. 180 dni to czas na to, aby organizator zaproponował możliwość skorzystania z „vouchera turystycznego”. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ ustawa zakłada, iż jego kwota nie może być niższa, niż wpłaty dokonane przez konsumenta, a niejednokrotnie bywa tak, że organizatorzy zwiększają wartość takiego vouchera właśnie po to, żeby klient w przyszłości skorzystał z takiej możliwości. Voucher jest ważny przez rok – jest to czas na wniesienie opłaty na wybraną imprezę turystyczną, która może odbyć się nawet za 2 lata – mówi dr Dominik Borek.

Z kolei Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji Turystycznej, podczas swojej prezentacji mówił o kampanii „Odpoczywaj w Polsce”. Ma ona na celu zachęcenie Polaków do podróżowania po kraju po rozluźnieniu czy ustaniu rygorów związanych z sytuacją epidemiczną.

– Rozpoczęliśmy działania promocyjne, które mają na celu utrzymanie kontaktu z turystą, który podczas kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, zmienił swoje plany. Aktualnie 30 proc. Polaków planuje wyjazd turystyczny z przynajmniej jednym noclegiem. Aż 87 proc. z nich chce podróżować po Polsce. Stąd pomysł na kampanię „Odpoczywaj w Polsce”. Już na początku czerwca br. będziemy chcieli dotrzeć do szerokiego grona turystów z informacją, że warto odwiedzić polskie regiony i organizować wyjazdy do krajowych atrakcji turystycznych – mówi Jacek Janowski.

Jak zaznacza – W wielu miejscach można już bezpiecznie spędzić czas z rodziną, nie tylko w naturze. Kampania będzie się opierać na portalu odpoczywajwpolsce.pl. Chcemy zachęcić turystów do szukania miejsc i atrakcji na wyjazdy w Polsce. Będziemy pokazywać tam certyfikowane produkty turystyczne, rekomendowane miejsca czy obiekty turystyczne, których jest ponad 250 w całej Polsce. Zostanie również przygotowana interaktywna mapa Polski, na której znajdą się najciekawsze atrakcje w danym regionie.

Przemysław Derwich, Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych z Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawił natomiast program „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” realizowany od 2016 roku oraz zmiany, jakie zostały wprowadzone w jego obszarze w celu złagodzenia skutków COVID-19.

– Projekt kierujemy do mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców z branży turystycznej lub okołoturystycznej. Wsparcie udzielane jest na obszarze 5 województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Co ważne, finansowanie jest oferowane przedsiębiorcom bez względu na to, gdzie mają zarejestrowaną swoją działalność – warunkiem jest to, aby inwestycja była ulokowana na terenie jednego z województw Polski Wschodniej. Pożyczki mogą wspierać różne inwestycje: obiekty noclegowe, gastronomiczne, związane z kulturą, turystyką zdrowotną, rękodziełem czy produkcją ekologicznych, regionalnych produktów – mówi Przemysław Derwich.

– Przedsiębiorcy z branży turystycznej, działający w innych regionach, mogą korzystać z bardziej standardowej oferty BGK. Ruszyła pożyczka płynnościowa finansowana ze środków Unii Europejskiej, z programu Inteligentny Rozwój, dostępna na terenie całego kraju. W poszczególnych województwach uruchamiane są dodatkowe pożyczki płynnościowe dla małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje ekspert BGK.