TenderHut podsumowuje 2019 rok

Ponad 36 milionów złotych – z takim skonsolidowanym przychodem najszybciej rozwijająca się polska spółka IT, technologiczna Grupa Kapitałowa TenderHut, najprawdopodobniej zamknie 2019 rok. Wynik ten w porównaniu z rokiem ubiegłym jest lepszy o 12,6 mln złotych. Ostatnie 12 miesięcy były niezwykle intensywne dla firmy. Strategiczne przejęcia, rozwój zagranicznych oddziałów, nowe projekty start-up’owe oraz prestiżowe nagrody to tylko niektóre z osiągnięć, jakie polska spółka odnotowała w ubiegłym roku.

Kluczowe dane o spółce:

36,3 mln zł estymacja skonsolidowanego przychodu za 2019 rok (zmiana 53% y/y)

25,2 mln zł przychód skonsolidowany po III kwartale 2019 roku

8 centrów developerskich w Polsce

9 zagranicznych oddziałów

6 polskich spółek i 3 zagraniczne (Chiny, Dania, USA)

3 innowacyjne produkty: Zonifero, Holo4Labs, Grow Uperion

Grupa w ubiegłym roku rozpoczęła kluczowe dla jej przyszłości projekty. Po okresie intensywnej konsolidacji branży IT weszliśmy w czas strategicznych inwestycji, które w nadchodzących latach mają doprowadzić nas do maksymalizacji zysku i ekspansji na kolejne rynki – tłumaczy Robert Strzelecki, prezes zarządu GK TenderHut.

Nowe zagraniczne spółki zależne

Daleki Wschód to kierunek, który od dawna leżał w osi zainteresowań zarządu grupy. W 2019 roku firma otworzyła swoje biuro w państwie środka. Miasto Guangzhou (Kanton) – jeden z największych ośrodków przemysłowych – stało się siedzibą dla chińskiego biura Solution4Labs, spółki należącej do Grupy TenderHut. Główny zadaniem chińskiego oddziału będzie wdrażanie specjalistycznego oprogramowania laboratoryjnego na lokalnym rynku. TenderHut rozwija także swoje duńskie przedstawicielstwo, tworząc lokalną spółkę celową obsługującą rynki nordyckie – SoftwareHut Nordic. Ponad dwudziestu programistów rozwija oprogramowanie dla klientów z tego regionu. W ubiegłym roku kraje skandynawskie wygenerowały prawie 40 proc. przychodu grupy. Już w marcu 2019 Grupa TenderHut założyła spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych SoftwareHut LLC, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań sprzedażowych na lokalnym rynku.

Przejęcia i rozwój własnych projektów

W 2019 roku firma sukcesywnie realizowała politykę konsolidacji branży IT. W połowie maja sfinalizowała umowę przejęcia 100 proc. udziałów warszawskiej firmy Javeo Software, która została włączona w struktury SoftwareHut. Akwizycja pozwoliła wzmocnić potencjał spółki i rozwinąć portfolio nowych klientów i realizowanych projektów. Jedną z ostatnich inwestycji Grupy TenderHut było zaangażowanie się w start-up Grow Uperion z branży HRTech. W wyniku połączenia wiedzy z zakresu psychologii motywacji oraz zaplecza technologicznego powstaje innowacyjna platforma do edukacji, rozwoju i motywacji pracowników. Grupa TenderHut znana jest z nieszablonowego podejścia i skuteczności w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jej poprzednia inwestycja w autorski projekt Zonifero, w 2019 roku zaowocowała jednym z największych kontraktów w polskiej branży PropTech dotyczącym obsługi 150 tys. m2 powierzchni biurowych budowanych przez holding Cavatina S.A.. Kolejnym innowacyjnym projektem realizowanym przez spółkę jest implementacja oprogramowania Holo4Labs do gogli rozszerzonej rzeczywistości Microsoft HoloLens 2 na potrzeby laboratoriów badawczych.

Międzynarodowe sukcesy

Osiągnięcia polskiego lidera IT zostały dostrzeżone przez ranking Deloitte Technology Fast 500 EMEA. W ubiegłorocznej edycji rankingu znalazło się 17 spółek znad Wisły, a Grupa Kapitałowa TenderHut uzyskała najlepszy wynik z polskich firm odnotowując wzrost przychodów na poziomie 1496 proc. Ponadto na początku marca ubiegłego roku spółka została uznana przez brytyjski dziennik Financial Times za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie (FT1000). Polski lider rozwiązań IT zajął 23. miejsce notując skok aż o 224 pozycje względem poprzedniego zestawienia. Do rankingu Financial Times zakwalifikowały się zaledwie 22 spółki z Polski, spośród których 1. miejsce należy właśnie do TenderHut. Dwa sztandarowe projekty grupy zostały docenione w międzynarodowych konkursach. Holo4Labs – projekt wykorzystujący najnowszy trend Mixed Reality uzyskał wyróżnienie w kategorii Innovative Initiative of the Year w prestiżowym konkursie Emerging Europe Awards, natomiast Zonifero – start-up z branży PropTech otrzymał nagrodę w ramach Central European Startup Awards dla najlepszego start-up’u IoT w Polsce.

Rekordowy wynik finansowy spółki, rozwój kolejnych rynków oraz coraz szersze portfolio produktów własnych – tak w skrócie można podsumować 2019 rok dla całej Grupy Kapitałowej TenderHut. Strategia firmy oparta jest o założenie intensywnego rozwoju i jak do tej pory zarząd firmy konsekwentnie realizuje ten cel.