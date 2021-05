Testuj innowacje w 5G LAB Łódzkiej SSE. Pierwszy w Polsce kampus 5G dla startupów

Autonomiczne wózki widłowe, cyfrowe bliźniaki fabryk, czy transmisje VR-owe z kamerami 360 stopni – to tylko niektóre innowacyjne rozwiązania, które będą testowane w sieci 5G Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszystko dzięki 5G LAB, czyli przestrzeni do tworzenia i testowania innowacji wykorzystujących sieć piątej generacji. Od dziś młode technologiczne firmy mogą korzystać z infrastruktury 5G, którą ŁSSE stworzyła we współpracy z partnerami: Orange, Ericsson, UKE.

– Łódzka strefa od lat z powodzeniem promuje, wspiera i stwarza dobry klimat inwestycyjny do realizacji innowacyjnych projektów technologicznych, także w oparciu o współpracę między światem nauki i biznesu. Pandemia koronawirusa tylko potwierdziła wzrastające zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. 5G LAB może stać się inkubatorem innowacyjnych rozwiązań, a w niedalekiej przyszłości przyczynić się do zwiększenia potencjału polskich firm, w szczególności start-upów – podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

– Technologia 5G i Internet rzeczy to ogromne szanse dla biznesu. Budujemy dla inwestorów szeroką ofertę wsparcia opartą na nowoczesnych technologiach. Kolejnym krokiem jest 5G Lab – przestrzeń dedykowana młodym technologicznym firmom. Łączymy startupy z inwestorami by wspólnie mogli pracować nad innowacjami 5G i testować je, dzięki stworzonej przez nas wewnętrznej sieci 5G. Między innymi za tak nowatorskie działania zostaliśmy nagrodzeni tytułem 3. najlepszej strefy ekonomicznej na świecie i pierwszej w Europie – mówi Marek Michalik, prezes ŁSSE.

5G Lab w siedzibie Łódzkiej SSE w Łodzi powstało jako odpowiedź na potrzeby startupów. Firmy, które w programie Łódzkiej Strefy o nazwie „S5 – Akcelerator Technologii 5G” tworzą innowacje oparte o 5G potrzebowały miejsca do przeprowadzania testów zanim ich rozwiązania na stałe wejdą do użytku w fabrykach inwestorów i partnerów biznesowych Strefy.

– Zbudowany przez nas ekosystem 5G na terenie Strefy otwiera przed młodymi, technologicznymi firmami szerokie możliwości kreowania i testowania innowacji. Tworzone przez startupy rozwiązania oparte o technologię 5G będą korzystać z infrastruktury zapewniającej minimalne opóźnienia umożliwiające zarządzanie fabrykami na odległość, w czasie rzeczywistym, komunikację maszyn oraz przepływ dużej ilości danych. Dzięki akceleratorowi S5 i 5G Lab będziemy świadkami pierwszych w Polsce przemysłowych zastosowań sieci piątej generacji – dodaje Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

Orange Polska od ponad dwóch lat testuje 5G w laboratoriach i w terenie. Operator czerpie też z doświadczeń Grupy Orange w innych krajach europejskich, gdzie pierwsze wewnętrzne sieci 5G już powstały. Sieć 5G w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obejmuje budynek siedziby i Centrum Kreatywności Fabryka. Do jej budowy Orange wykorzystał 10 anten działających w docelowym dla 5G paśmie 3,6 GHz i w paśmie 2100 MHz. Zapewniają one zasięg na powierzchni ponad 1000 mkw. Orange gwarantuje też wsparcie swoich ekspertów związane z zastosowaniem technologii 5G w przemyśle.

– Bardzo nas cieszy, że mogliśmy uruchomić pierwszą w Polsce wewnętrzną sieć 5G w docelowej częstotliwości. Liczymy na to, że podobnych wdrożeń będzie w naszym kraju przybywać i że szybko pokażą one w praktyce korzyści, jakie niesie ze sobą sieć nowej generacji. 5G to jeden z filarów strategii Orange. Jako dobre przykłady wdrożeń sieci 5G zrealizowanych już przez Orange można wymienić choćby fabrykę Schneider Electric w Le Vaudreuil we Francji, port Le Havre, czy bliższą nam fabrykę Miele w nieodległym od Łodzi Ksawerowie. Jesteśmy przekonani, że 5G LAB przyczyni się do powstania innowacyjnych rozwiązań, które będą miały wpływ na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego i całego kraju – powiedział Piotr Jaworski, Członek Zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii.

W budowanie sieci 5G w siedzibie Łódzkiej Strefy zaangażowany był globalny gracz na szeroko pojętym rynku telekomunikacyjnym, wieloletni partner i inwestor strefy, firma Ericsson. Eksperci szwedzkiego giganta zaprojektowali i dostarczyli urządzenia potrzebne do uruchomienia sieci wewnętrznej. Zapewniają również indywidualny transfer wiedzy, nie tylko do specjalistów Łódzkiej Strefy, ale także do partnerów biznesowych i startupów współpracujących z ŁSSE. To wsparcie biznesowe i przede wszystkim technologiczne dla przemysłowych zastosowań technologii 5G.

– Wdrożenie 5G niesie za sobą olbrzymi potencjał dla przedsiębiorców z wielu sektorów, ale wymaga również odpowiedniego przygotowania. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa transfer wiedzy. Technologia 5G umożliwia rozwój nowych usług, ekosystemów i nowych źródeł przychodów dla polskich firm, jednak jeśli chcemy innowacji, na początek potrzebna jest wiedza. Angażując się w 5G LAB mogliśmy dostarczyć nie tylko technologie umożliwiające budowę sieci, ale przede wszystkim współpracować z młodymi innowatorami pomagając im w tworzeniu rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować polską i światową gospodarkę. Z niezwykłą satysfakcją patrzę jak rozwiązania przyszłości powstają na naszych oczach. Już niedługo będzie o nich głośno – mówi Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

Z wewnętrznej sieci 5G skorzystają startupy działające w akceleratorze S5 Łódzkiej Strefy, gdzie trafia do nich wsparcie merytoryczne, mentorskie i finansowe (skorzysta 40 startupów do których trafi blisko 13 mln zł wsparcia). 5G Lab Łódzkiej Strefy pozwoli osiągnąć prędkość pobierania na poziomie 850 mb/s przy zachowaniu minimalnych opóźnień. Pozwoli to startupom testować przygotowane dla inwestorów i partnerów biznesowych Łódzkiej Strefy innowacje oparte na najnowszej technologii komunikacyjnej.

– Zbudowaliśmy system dbający o bezpieczeństwo żywności w handlu, gastronomii i transporcie – mówi Michał Olszewski, cofounder spółki Arktikus. – Nasze bezprzewodowe sensory wysyłają z wnętrza urządzeń chłodniczych informacje o panującej tam temperaturze. Wykorzystanie technologii 5G powoduje, że nasz system jest energooszczędny i działa nawet w warunkach bardzo słabego zasięgu. Nasz projekt dostrzegła i wspiera ŁSSE w Akceleratorze S5 – to dzięki niemu już wkrótce będziemy mogli pochwalić się pierwszymi wdrożeniami – dodaje Michał Olszewski.

– Poprzez współpracę z ŁSSE otrzymałyśmy możliwość stworzenia rozwiązania, które w pełni wykorzystuje kluczowe właściwości technologii 5G jakimi są wysokie prędkości danych, niskie opóźnienia oraz niezawodność sieci. Nasza aplikacja Omniview VR/360 zrewolucjonizuje sposób prowadzenia m.in. zdalnych konferencji, transmisji „na żywo” z wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, zapewniając użytkownikom, znajdujących się w zasięgu sieci 5G, odczucie bycia na miejscu danego wydarzenia. Udział w programie „S5 – Akcelerator Technologii 5G” oznacza dla nas wsparcie finansowe, merytoryczne oraz możliwość weryfikacji i testowania naszego rozwiązania w środowisku dojrzałego biznesu skupionego wokół ŁSSE. To w praktyce przełożyło się na nasz niezwykle dynamiczny rozwój” – mówi Firuza Piechucka, która razem z Mają Raczkowską rozwija w ramach Akceleratora startup Omniview.

– ŁSSE stworzyła jako pierwsza w Polsce wspaniałe warunki do rozwoju systemów opartych na technologii 5G. Dzięki udziałowi w programie S5, cthings może realnie budować innowacyjne rozwiązania dla współczesnego przemysłu. System Intelliventory pozwala w pełni wykorzystać potencjał szybkiej i niezawodnej transmisji ogromnej ilości danych np. dla usprawnienia procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym – Marcin Urbaniak, Business Development Manager w cthings.co.

– Nasza technologia WindTAK 5G VG oferuje branży wiatrowej unikalną możliwość synergii między podniesieniem efektywności energetycznej, a monitoringiem turbin z użyciem nowoczesnych czujników i transferu danych sprawiającego, że turbiny dosłownie komunikują się między sobą, z pominięciem stacji centralnej. Doczekaliśmy czasu, kiedy wszystko to jest możliwe tu, w jednym miejscu w centrum kraju będącego u progu przełomowych zmian – razem z właściwymi ludźmi, przestrzeniami innowacji typu 5G LAB i sprzyjającymi warunkami inwestorskimi, a także technologicznymi – mówi dr inż. Maciej Karczewski, Członek Zarządu WindTAK sp. z o.o.