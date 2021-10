Toyota coraz bliżej wdrożenia technologii autonomicznego prowadzenia

Woven Planet Holdings, koncern technologiczno-inwestycyjny Toyoty, przejął start-up Renovo Motors – zespół inżynierów prowadzący pionierskie prace nad systemem operacyjnym dla samochodów. Specjaliści Renovo wesprą budowę nowego systemu operacyjnego Arene, który Woven Planet tworzy z myślą o kolejnych generacjach samochodów Toyoty oraz innych producentów. Jest to kolejne przejęcie, które wzmocni Toyotę w wyścigu do opracowania najlepszych technologii autonomicznych samochodów i systemów bezpieczeństwa następnej generacji.

Arene – uniwersalny system operacyjny dla samochodów

Dzięki połączeniu sił z Renovo, Woven Planet oraz Toyota wzmocnią zespół pracujący nad systemem operacyjnym Arene, który w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizuje sposób, w jaki Toyota będzie tworzyć nowe samochody. Chodzi o to, aby pojazdy od początku były projektowane w zgodzie z zaawansowanym, zintegrowanym oprogramowaniem – tak jak to ma teraz miejsce w przypadku tworzenia smartfonów. Woven Planet stawia sobie za cel wprowadzenie na rynek uniwersalnego systemu operacyjnego dla samochodów, który będzie mógł działać równie sprawnie w autach różnych producentów. W ten sposób Toyota chce się stać uniwersalnym dostawcą cyfrowego środowiska dla całej branży motoryzacyjnej.

Toyota rozbudowuje zespół innowatorów

Renovo to kolejna z wielu firm technologicznych, które w tym roku dołączyły do grupy Woven. Grupa ta, która odpowiada między innymi za ambitny projekt budowy eksperymentalnego, inteligentnego miasta Woven City, konsekwentnie poszerza swój zespół o ekspertów nie tylko z dziedziny systemów operacyjnych, ale także autonomicznej jazdy, automatycznego tworzenia map HD, platform do inteligentnego zarządzania flotami oraz nowoczesnych usług mobilności.

„Zakup Renovo przyspieszy prace Woven Planet nad technologiami, które zrewolucjonizują światowy transport. Naszym celem jest stworzenie najbardziej programowalnych samochodów na świecie oraz szerokie otwarcie możliwości programowania aut przed niezależnymi zespołami, dzięki uproszczeniu software’u dla samochodów. To pozwoli znacznie przyspieszyć jego rozwój” – powiedział Nikos Michalakis, wiceprezydent ds. oprogramowania Woven Planet Holdings.

„Myślę, że to pomoże nam skrócić o lata wprowadzenie na rynek nowych produktów” – stwierdził James Kuffner, CEO Woven Planet Holding.