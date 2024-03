Toyota zwiększy produkcję baterii do zelektryfikowanych aut – przejmuje Primearth EV Energy

Toyota będzie wyłącznym właścicielem Primearth EV Energy (PEVE), producenta baterii do aut hybrydowych. Firma powstała w 1996 roku ramach strategicznej współpracy Toyoty i Panasonic Holdings Corporation. Lider rynku hybryd przejmuje pełną kontrolę nad spółką, aby rozszerzyć portfolio jej produktów oraz zwiększyć własne możliwości produkcji baterii.

Zgodnie ze strategią wielotorowego rozwoju napędów Toyoty, firma Primearth koncentrująca się dotąd na dostarczaniu baterii do hybryd, uruchomi nowe linie produkcyjne akumulatorów do aut elektrycznych oraz hybryd plug-in. Masowa produkcja baterii do różnych typów zelektryfikowanych pojazdów umożliwi Toyocie elastyczne reagowanie na rosnące zapotrzebowanie rynku i preferencje klientów.

Jako największy producent samochodów na świecie Toyota sprzedaje miliony zelektryfikowanych pojazdów rocznie, realnie obniżając emisyjność transportu na świecie. Nowe inwestycje pozwolą obniżyć koszty i zwiększyć skalę produkcji jednego z najważniejszych komponentów zelektryfikowanych napędów. Dzięki temu gama nisko- i bezemisyjnych modeli Toyoty stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna na rynku.

Strategiczne inwestycje w elektryfikację napędów

Do 2030 roku Toyota zainwestuje globalnie 70 miliardów dolarów (8 bilionów jenów) w rozwój i produkcję zelektryfikowanych samochodów. Połowa tej kwoty została przeznaczona na baterie i auta elektryczne. Efektem nowej strategii jest m.in. rozbudowa możliwości produkcyjnych baterii w Japonii i Stanach Zjednoczonych oraz postępy w pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami akumulatorów. Toyota zamierza w drugiej połowie dekady obniżyć o połowę koszty produkcji baterii do samochodów elektrycznych, zaś do 2030 roku zwiększyć ich produkcję do 200 gigawatogodzin.

Do 2030 roku firma chce wprowadzić na rynek cztery nowe technologie o lepszych parametrach ładowania i większej gęstości energii. W 2026 roku zadebiutuje nowa generacja baterii do aut elektrycznych, zapewniających zasięg ponad 800 km. W planach są także tańsze i wydajniejsze bipolarne baterie litowo-żelazowo-fosforanowe, które trafią do popularnych modeli i pozwolą na przejechanie powyżej 600 km. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie produkcji bipolarnych baterii litowo-jonowych z zasięgiem ponad 1000 km. Toyota prowadzi także zaawansowane prace nad zupełnie nową technologią baterii ze stałym elektrolitem, która ma zadebiutować na rynku w 2027 roku. Według aktualnych szacunków, zapewni ona zasięg do 1200 km, a czas ładowania skróci do 10 minut.

Strategia wielotorowego rozwoju napędów

Inwestycja Toyoty w nowe linie produkcyjne baterii, które powstaną w fabrykach firmy Primearth, to element realizacji celu osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej bez ograniczania mobilności ludzi. Toyota chce jak najszybciej spopularyzować na całym świecie nisko- i bezemisyjne pojazdy, dlatego jej gama modelowa opiera się na wszystkich rodzajach zelektryfikowanych napędów. To pozwala marce dostosowywać ofertę do specyfiki każdego rynku, potrzeb klientów i dostępnej infrastruktury. Dzięki temu miliony klientów na całym świecie mogą wymienić konwencjonalne auta spalinowe na niskoemisyjne pojazdy, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Rozwój wielu różnych technologii napędowych ma także na celu optymalizację zużycia ograniczonych zasobów, takich jak lit, kobalt czy metale ziem rzadkich. Toyota uważa napędy hybrydowe, elektryczne i wodorowe za komplementarne rozwiązania, które stosowane równolegle ułatwią dekarbonizację różnych gałęzi transportu. Jednocześnie firma prowadzi badania nad paliwami neutralnymi klimatycznie, takimi jak bioetanol, paliwa syntetyczne czy wodór, oraz dostosowanymi do nich silnikami spalinowymi.