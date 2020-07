Trigeneracja w nowej inwestycji 7R dla BWI Group

BWI Group, globalny koncern zajmujący się projektowaniem i produkcją części zawieszeń samochodowych, wprowadził się do unikalnego w skali Europy pasywnego budynku. W podkrakowskich Balicach działać będzie centrum badawczo-rozwojowe grupy, w którym będą prowadzone prace nad zaawansowanymi technologiami zwiększającymi funkcjonalność amortyzatorów. Deweloper 7R przygotował dla firmy samowystarczalny energetycznie obiekt, wykorzystujący zaawansowany system trigeneracji. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Bremer.

W ciągu ostatnich 10 lat firma BWI Group pozyskała wiele nowych projektów, co wpłynęło na podwojenie zasobów kadrowych Centrum Technicznego w Krakowie i wygenerowało potrzebę zwiększenia przestrzeni operacyjnej. Nowoczesny i przyjazny środowisku obiekt dostarczony przez 7R to łącznie ponad 11 000 mkw. powierzchni laboratoryjnej i biurowej, która jest miejscem pracy dla blisko 400 inżynierów specjalizujących się w procesach badawczych, projektowych i wytwórczych zawieszeń samochodowych.

-Od lat prowadzimy w Krakowie szeroko zakrojoną współpracę z klientami międzynarodowymi. Wybierając lokalizację pod nową siedzibę kierowaliśmy się założeniem, że miejsce ma być wizytówką naszej firmy. Priorytetem były dobra komunikacja z miastem oraz położenie w prestiżowej okolicy, najlepiej jak najbliżej lotniska. Jesteśmy częścią sektora automotive, co nakłada na nas także odpowiedzialność za środowisko naturalne. Wszystkie te warunki spełniła oferta dewelopera 7R. Wierzymy, że ogrom pracy włożony w to, aby budynek spełniał najwyższe kryteria jakości oraz był przyjazny otoczeniu, przełoży się na dobre samopoczucie i komfort pracy naszej załogi. Chcemy, aby ośrodek BWI Group wpisał się w pejzaż Balic i był jego ważną oraz rozpoznawalną częścią. – mówi Krzysztof Kucharczak, Dyrektor Centrum Technicznego BWI Group

Przełomowa trigeneracja

Zaawansowany technologicznie system trigeneracji sprawia, że przy użyciu turbiny gazowej wytwarzana jest energia potrzebna do zasilania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynku. Jeśli chodzi o dostawę mediów do centrum BWI Group w Balicach, to tylko gaz pochodzi spoza obiektu. Wykorzystywany jest na potrzeby stołówki pracowniczej oraz kierowany na jednostkę trigeneracyjną, gdzie przy użyciu turbiny gazowej produkowany jest prąd. Ciepło wytwarzane przez silnik i gorące spaliny jest odzyskiwane na dwa sposoby: do ogrzewania wody oraz do ogrzewania budynku. Ponadto, w lecie, kiedy nie wykorzystuje się w pełni produkowanego ciepła, podgrzaną wodę kieruje się na agregat absorpcyjny, gdzie jej energia wykorzystywana jest do wytworzenia wody zimnej.

-Mówimy o wyjątkowej innowacyjności układu trigeneracji w obiekcie BWI Group, ponieważ pierwszy raz w Polsce zastosowaliśmy go w komercyjnym budynku biurowo-laboratoryjnym. Jak dotąd takie rozwiązania implementowano w spalarniach odpadów czy w dużych zakładach przemysłowych. W obiekcie wykorzystaliśmy automatykę wysokiej próby, a ewentualne nadwyżki prądu będą oddawane do lokalnej sieci energetycznej. – mówi Bartłomiej Krawiecki, Członek Zarządu, Head of Development w 7R

Woda z własnego ujęcia

Centrum Techniczne BWI Group jest samowystarczalne nie tylko energetycznie. Budynek posiada także własną studnię i racjonalnie gospodaruje wodą w obrębie całej działki.

-Zbudowaliśmy stację uzdatniania wody ze studni wierconej. Z kolei deszczówka jest rozprowadzana w obrębie działki. Pod zbiornikiem retencyjnym znajduje się pięć studni rozsączających i gleba przyjmuje wodę do gruntu. W ramach inwestycji przygotowaliśmy także zielone patio z bezpośrednim wejściem ze stołówki.- dodaje Piotr Miodek, Dyrektor Handlowy w firmie Bremer

Najwyższej klasy laboratoria

Warte uwagi są także rozwiązania zastosowane w części badawczo-laboratoryjnej budynku czy specjalny tor do testowania amortyzatorów samochodowych. Znajdują się na nim różne sekcje, m.in. nierówna kostka brukowa, beton chropowaty, wyboje.

-Przygotowaliśmy pomieszczenia laboratoryjne z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością oraz clean room, do którego prowadzi specjalny przedsionek ze śluzami będącymi przejściami do właściwych pomieszczeń. W laboratorium znajdują się także szafy do klimatyzacji precyzyjnej, utrzymującej odpowiednie warunki w pomieszczeniu przez całą dobę. Współpracując z BWI Group od wczesnego etapu planowania ich przeprowadzki, mogliśmy zmapować wszystkie potrzeby operacyjne, techniczne, ekologiczne oraz pracownicze. Wierzymy, że nowy obiekt odpowiada na wszystkie wyzwania, jakie postawił przed nami nasz klient. – podsumowuje Bartłomiej Krawiecki