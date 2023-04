Trzeci etap przedsięwzięcia eVan zakończony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło trzeci etap przedsięwzięcia „E-van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”, realizowanego w ramach środków Funduszy Europejskich, Programu Inteligentny Rozwój. Wykonawcy przeszli szczegółowe testy oraz zostali zakwalifikowani do czwartego, ostatniego już etapu prac. Pojazdy dostawcze będą gotowe w IV kwartale 2023 roku.

Przez ostatni rok wykonawcy pojazdów – firmy Autobox Innovations Sp. z o.o. oraz Innovation AG Sp. z o.o. opracowywali po dwa prototypy pojazdów oraz dokumentację techniczną zabudowy testowej. Opracowane w ramach przedsięwzięcia pojazdy miały cechować się wysoką ładownością oraz zasięgiem min. 250 km przy jednoczesnej ładowności na poziomie 1000 kg. W kwietniu, wykonawcy przedstawili wyniki swoich prac, a powołany przez NCBR zespół rozpoczął testy, oceniając przygotowane prototypy. Obydwie konstrukcje przeszły testy pozytywnie oraz spełniły wymagania jakościowe, zatem do czwartego, ostatniego już etapu zakwalifikowali się obaj uczestnicy przedsięwzięcia. Co ważne, już na tym etapie wykonawcy dysponują dopuszczeniem do ruchu swoich prototypów.

W czwartym etapie zadaniem wykonawców będzie uzyskanie homologacji swoich konstrukcji, budowa trzeciego prototypu pojazdu z dowolnie wybraną zabudową oraz przygotowanie pojazdów do produkcji. Na realizację tych prac wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 3,25 mln zł.

3 lata prac nad elektrycznym pojazdem dostawczym

Przypomnijmy, że celem przedsięwzięcia „e-Van” jest stymulowanie wzrostu polskiej branży motoryzacyjnej poprzez wsparcie rozwoju i wdrożenia na rynek technologii alternatywnych źródeł energii w uniwersalnych pojazdach dostawczych o napędzie elektrycznym kat. N1. Powstały pojazd ma cechować się przede wszystkim wysoką niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem oraz być oparty o uniwersalną platformę jezdną przeznaczoną pod różne zabudowy. Przy wykorzystaniu finansowania uruchomionego w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych, opracowane zostaną pojazdy dostawcze kat. N1, o uniwersalnym zastosowaniu, charakteryzujące się wysokim zasięgiem przy ładowności co najmniej 1000 kg. NCBR rozpoczęło realizację przedsięwzięcia w 2020 roku, a pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1 ma być gotowy do produkcji na przełomie roku 2023/2024 r.