Twój telefon się nagrzewa? Sprawdź, co może być przyczyną

Nagrzewanie się telefonu to dość częsta sytuacja, która może skutkować nawet uszkodzeniem sprzętu. W smartfonach przegrzaniu ulega elektronika oraz akumulator, a jak wiadomo, wysoka temperatura nie sprzyja ich wydajności. Podpowiadamy więc, co zwykle stanowi źródło tego typu problemu i jak można temu zapobiegać. Szczegóły poniżej.

Źródła przegrzewania telefonu

„Thermal throttling” to pojęcie odnoszące się do przegrzewania urządzeń elektronicznych. Wyróżnia się throttling CPU i GPU – pierwszy odnosi się do obniżenia traktowania procesora w wyniku przegrzania urządzenia, drugi – przegrzania układu karty graficznej. Jeżeli procesor lub karta graficzna ulegają przegrzaniu, najłatwiej rozpoznać to po tym, że temperatura ekranu jest wyższa niż zwykle. Przegrzana tylna część urządzenia świadczy z kolei o problemach z akumulatorem. Aby sprawdzić, czy temperatura urządzenia mieści się w normie (między 37 a 43°C), można wykorzystać np. aplikację AIDA 64.

Przyczyny, które mogą powodować przegrzewanie telefonu, to m.in.:

niesprawnie działający sprzęt,

usterki produkcyjne,

problemy z ładowarką,

usterki w systemie operacyjnym,

zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem,

zbyt wiele działających jednocześnie aplikacji,

wielogodzinny streaming filmów,

niewłaściwe ustawienia telefonu.

Obciążenie procesora oraz pamięci telefonu generuje ciepło, które ma negatywny wpływ na urządzenia elektroniczne, ograniczając prędkość oraz wydajność ich pracy.

Jak sobie z tym radzić

Aby uniknąć przegrzania, trzeba po prostu wykluczyć czynniki wymienione wyżej, gdy jednak już do niego dojdzie, można np. skorzystać z aplikacji (np. Cooling Master), która wykrywa wyższą temperaturę urządzenia i podejmuje działania mające na celu jej obniżenie, np. poprzez wyłączenie funkcji obciążających smartfon. Jeżeli mimo podjętych kroków, telefon notorycznie się nagrzewa, a Ty nie możesz znaleźć przyczyny, to zdecydowanie nie zwlekaj i zanieś telefon do serwisu, gdzie problem zostanie zdiagnozowany. Być może będzie konieczna wymiana niektórych podzespołów. Jeżeli z kolei rozważasz kupno nowego urządzenia, to zachęcamy do zapoznania się z asortymentem: https://www.t-mobile.pl/telefony-i-urzadzenia/telefony/cat10019.chtml. Znajdziesz tam różne telefony w korzystnych ofertach abonamentowych, dzięki czemu nie musisz jednorazowo wydawać znacznej kwoty na zakup urządzenia.