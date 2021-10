Twoja firma przechodzi w tryb pracy zdalnej? Skorzystaj z pomocy specjalistów

Praca zdalna nie jest już dziś niczym zaskakującym. Swoje obowiązki wypełnia w ten sposób wielu pracowników – jest to korzystne zarówno dla osób zatrudnionych, jak i dla przedsiębiorców. Przejście w tryb pracy zdalnej może być jednak nie lada wyzwaniem – na początku często pojawiają się problemy, komplikacje i chaos. Transformacja zespołów zdalnych – przeprowadzona przez profesjonalistów – może znacznie poprawić efektywność i komfort pracy. Dlaczego pomoc specjalistów jest tak cenna?

Nieodpowiednia organizacja pracy – dlaczego jest szkodliwa?

Źle zorganizowana praca nie tylko sprawia, że zadania realizowane są wolniej i mniej efektywnie. To także źródło frustracji – nikt nie lubi, gdy praca przebiega chaotycznie i nie jest jasne, co należy zrobić. Zestresowani pracownicy i nieprzyjemna atmosfera na pewno nie wpływa korzystnie na to, co dzieje się w firmie.

Zła organizacja to strata czasu, niepotrzebne spotkania i pomijanie istotnych kwestii. Mogą nas również czekać problemy z podziałem zadań, brak pewności co do tego, kto za co odpowiada, a w konsekwencji – niedotrzymane terminy. Podsumowując – nieodpowiednio zorganizowana praca zdalna prowadzi do marnowania czasu, strat finansowych i zbędnego stresu.

Jak przebiega transformacja zespołu zdalnego?

Zmiana dotychczasowych nawyków i zasad nie musi być skomplikowana. Podejmowane przez specjalistów działania zazwyczaj koncentrują się na kilku najistotniejszych kwestiach – wszystkie szczegóły są pracownikom dokładnie wyjaśniane, dzięki czemu na pewno każdy wszystko zrozumie.

Każda firma ma nieco inną strukturę, profil działalności i sposób realizowania zadań. Dlatego też sposób przeprowadzania transformacji nie jest rzeczą uniwersalną, a raczej procesem dostosowywanym do indywidualnych potrzeb. Wszystko rozpoczyna się od analizy obecnej i wcześniejszej sytuacji przedsiębiorstwa – co umożliwia zauważenie błędów i mocnych stron w jego funkcjonowaniu.

Jakie efekty przynosi zmiana organizacji pracy pod okiem specjalistów?

Dzięki wprowadzeniu niezbędnych zmian poprawia się komunikacja pomiędzy pracownikami. Praca przebiega szybciej i sprawniej z powodu wprowadzenia specjalnych platform, które służą do podziału i dedykowania zadań oraz sprawdzania ich postępu. Wszystko staje się znacznie bardziej jasne i przejrzyste – każdy wie, co należy do jego obowiązków. Nadawanie poszczególnym zadaniom priorytetów sprawia, że o niczym nie zapominamy, a terminy zawsze są dotrzymywane.

Czas zaoszczędzony na lepszej organizacji pracy można wykorzystać na odpoczynek – lub dalszy rozwój firmy. Poprawia się też atmosfera – znika zbędna presja i codzienne nerwy. Skuteczna organizacja pracy poprawia często relacje z klientami – a także pomaga w zdobyciu nowych. Rzetelne, terminowe wykonywanie zleconych zadań zawsze cieszy się aprobatą i uznaniem.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Zła organizacja pracy daje się we znaki wszystkim – pracownikom, pracodawcom, kierownikom zespołów i podwykonawcom, z którymi dana firma współpracuje. Często jest tak, że praca przebiega sprawnie, gdy wykonywana jest z biura – natomiast w momencie przejścia w tryb pracy zdalnej wszystko zaczyna się psuć. Nie jest to nic zaskakującego: organizacja pracy zdalnej wymaga zupełnie innego podejścia, innych narzędzi i umiejętności, które niektórzy posiadają, a inni muszą się nauczyć.

Bezpośrednie przenoszenie działających w biurze rozwiązań do pracy zdalnej na ogół się nie sprawdza. Warto skorzystać z pomocy osób, które wiedzą, co trzeba zmienić – szybko wprowadzone modyfikacje pozwolą na uniknięcie strat i nadrobienie ewentualnych zaległości.

Nieodpowiednia organizacja pracy może wynikać z braku doświadczenia, specjalistycznych narzędzi i odpowiednich kompetencji. Samodzielnie ciężko jest dostrzec błędy i je skorygować – dlatego zawsze warto korzystać z pomocy specjalistów. Jeśli szukasz firmy, która pomoże ci w usprawnieniu pracy zespołu zdalnego – sprawdź ofertę Remote Sensei.