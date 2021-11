Twórca REDD na liście 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie

Tomasz Ogrodzki, CEO @REDD Group znalazł się w Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie. – Cieszę się, że nasza praca została doceniona i głęboko wierzę, że przyszłość, nie tylko nieruchomości, należy do nas, kreatywnych i odważnych – mówił podczas gali Tomasz Ogrodzki, CEO @REDD Group. Gala finałowa 11. edycji rankingu odbyła się w Esport SPOT w Elektrowni Powiśle. Wśród wyróżnionych, obok REDD, znalazły się takie marki jak BIOTTS, Kubota, YOPE, PayEye, Runvido, Novakid.

Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie organizowany przez redakcję BRIEF od 10 lat wspiera sektor kreatywnych i innowacyjnych biznesów w Polsce. Kapituła rankingu zwraca uwagę na przedsiębiorców i managerów szczególnie wyróżniających się na rynku nieszablonowym podejściem do prowadzenia i rozwoju firmy, tworzenia nowych produktów i usług oraz ich promocji. Ranking wyróżnia ludzi, którzy inspirują innych do działania i konsekwentnie budują swoją markę. Wśród wyróżnionych przez 10 lat rankingu są między innymi twórcy np. CD Projekt, Booksy i Brand24.

W 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie znalazł się Tomasz Ogrodzki, współtwórca REDD i CEO @REDD Group. – To wyróżnienie dedykuję wszystkim kreatywnym, którzy starają się zmieniać rynek nieruchomości, a to nie jest łatwe, ponieważ świat technologii nie jest ich naturalnym środowiskiem – mówił podczas gali Tomasz Ogrodzki.

Jak dodał, rozwiązania takie jak REDD są niezwykle potrzebne, ponieważ nieruchomości czeka po prostu trudna przyszłość. – Z jednej strony presja klimatyczna, bo budynki odpowiadają za ponad 40 proc. śladu węglowego. Z drugiej strony technologia, która zmienia świat tak szybko, a możliwości adaptacyjne nieruchomości są ograniczone – zaznacza Ogrodzki. Jak dodaje, żyjemy w świecie, w którym trudno nam zaplanować coś na 10 lat do przodu, a budujemy na 50 lat.

– Moim zadaniem jest przyspieszenie cyfryzacji nieruchomości. REDD to system operacyjny, w ramach którego zgromadziliśmy ponad 7 miliardów danych o budynkach komercyjnych w Polsce. To narzędzie, które pozwala podejmować lepsze decyzje w tym trudnym czasie. Cieszę się, że nasza praca została doceniona i głęboko wierzę, że przyszłość, nie tylko nieruchomości należy do nas, kreatywnych i odważnych – mówi Tomasz Ogrodzki, CEO @REDD Group.

– Tegoroczna edycja 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie była wyjątkowa. Po pierwsze pandemia spowodowała wzmożoną kreatywność, co pokazuje, że polscy przedsiębiorcy są waleczni i nie poddają się łatwo. Po drugie, widać po zgłoszeniach świadomość ekologiczną. Dużo było projektów działających w zrównoważonym rozwoju i ze świadomością dbania o planetę. Jestem zainspirowany przede wszystkim postawami społecznymi i mam zamiar w tym duchu prowadzić swój biznes. W kolejnej edycji liczę też na więcej projektów z branży gamingowej – komentuje Wojciech Krzemień, Gaming Media, członek Kapituły.