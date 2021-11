Urlop rodzicielski tylko dla ojców. Debata ekspercka nt dyrektywy unijnej work-life balance

Do sierpnia 2022 roku Polska, jak i inne kraje członkowskie UE, muszą wdrożyć dyrektywę „work-life balance”, która nakazuje m.in. wprowadzenie dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojców. To ogromnie ważny krok w stronę bardziej partnerskiego podziału opieki nad dzieckiem między matkę a ojca. Dialog społeczny na temat skutków implementacji tego przepisu do prawa polskiego jest bardzo ważny i będzie mieć w przyszłości wpływ na odbiór przez rodziców i zastosowanie przez pracodawców ustalonych przez państwo zasad.

16 listopada w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie Fundacja Rodzic w mieście organizuje pierwszą publiczną debatę na temat dyrektywy work-life balance. Chcemy porozmawiać o dyrektywie, zastanowić się jak przygotować rodziców i pracodawców na zmianę w prawie do urlopów, aby zarówno rodzice jak i zatrudniający nie bali się tych zmian i z nich korzystali. Celem debaty jest także przedstawienie dobrych praktyk z zakresu Corporate Family Responsibility – CFR, w tym wspierania rodziców w firmach oraz potrzeb i oczekiwań rodziców względem dyrektywy.

Czy matki chcą pracować?

Według badań “Macierzyństwo a aktywność zawodowa”[1] przeprowadzonych przez Fundację Rodzic w mieście wynika, że aż 94% kobiet chce wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Mamy jednoznacznie deklarują, że chcą pracować. Jednak jedynie połowie z nich udaje się wrócić do pracy przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia[2]. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i leżą zarówno po stronie pracodawców, jak i społecznego modelu rodziny.

Wyrównywanie szans matek na rynku pracy

Najczęstszą trudnością, z jaką mierzą się mamy po powrocie do pracy, jest zmiana podejścia do kobiet wynikająca z faktu, że stały się one mamami. Po pierwsze pracodawcy często odnoszą się do kobiet przez pryzmat ich macierzyństwa, a nie posiadanych kompetencji. Po drugie postrzegane są jako pracownicy “wyższego ryzyka”. Co 3. matka wskazała czynnikiem wspierającym powrót do aktywności zawodowej właśnie atmosferę w firmie wspierającą rodziców.

Aby to zmienić podstawą jest kultura zarządzania, która uwzględnia interesy rodziców. Pracodawca powinien być inicjatorem zmian, który nie tylko zachęca ojców do korzystania z przywilejów rodzicielskich, ale też promuje to jako element kultury organizacyjnej firmy. Dobrze przemyślane działania pracodawców i budowanie kultury organizacyjnej wspierającej rodziców mogą sprawić, że pojęcie work-family balance stanie się standardem

Partnerski model rodziny

Rośnie również oczekiwanie kobiet wobec partnerów dotyczące pomocy w opiece nad dzieckiem i dzielenia się obowiązkami domowymi. Z badania “Macierzyństwo a aktywność zawodowa” wynika, że co 3. mama wskazała wsparcie partnera w opiece nad dzieckiem jako czynnik ułatwiający powrót do pracy. Ponadto coraz więcej ojców chce aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci z własnego wyboru. W rezultacie to nie tylko matki zgłaszają swoim pracodawcom potrzeby odnośnie uelastycznienia godzin pracy, czy ograniczenia godzin nadliczbowych. O to samo coraz częściej proszą swoich szefów mężczyźni.

Wprowadzenie dyrektywy work-life balance to ważny krok w stronę bardziej partnerskiego podziału opieki nad dzieckiem między matkę a ojca, a co za tym idzie wyrównania szans matek na rynku pracy. Jednak bez szerokiego nagłośnienia tej zmiany, bez pokazania korzyści, jakie ta zmiana przynosi, ten przepis również będzie martwy i mężczyźni nie będą korzystać z przysługującego im prawa.

Work-life balance. Debata ekspercka nt dyrektywy unijnej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem work-life balance – ekspertów CSR,

organizacje wspierające rodziców i pracodawców w godzeniu aktywności zawodowej z rodzicielstwem, pracodawców i przedstawicieli federacji pracowniczych, przedstawicieli instytucji publicznych a także rodziców i przyszłych rodziców – na wydarzenie “Work-life balance. Debata ekspercka na temat dyrektywy unijnej”.

Data: 16 listopada 2021, godziny: 9.00-13.30

Miejsce: Warszawa, Centrum Kreatywności Targowa

PLAN SPOTKANIA

9.00-9.20 powitanie gości i wprowadzenie do debaty

9.20 – 10.30 I panel: Dyrektywa work-life balance: obawy pracodawców; dobre praktyki w firmach;

Paneliści:

pr. Robert Lisicki – Dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan

Ewa Leśnowolska – Ekspertka z zakresu diversity&inclusion i zaangażowania społecznego biznesu. Związana z Better i Divercity+.

Michał Celibała – Doradca podatkowy, prawnik, wykładowca akademicki, przedsiębiorca. Współzałożyciel firmy Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o w Kielcach

dr Michał Mazur – doktor nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego, polityk społeczny, koordynator dostępności Ministerstwa Zdrowia, doradca CSR.

Prowadzenie: Karolina Adrian – założycielka i prezeska Fundacji Share the Care

10.30-10.50 dyskusja, pytania

10.50 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 12.30 II panel: Potrzeby i oczekiwania rodziców względem dyrektywy work-life balance

Paneliści:

Karolina Bury – wiceprezeska Fundacji Rodzic w mieście; odpowiada za działania związane z obszarem work-family balance, koordynuje projekty Klub Przedsiębiorczych Mam oraz Pracuję i wychowuję.

Robert Mikulski – radca prawny, Partner Zarządzający w Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy.

Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Kamil Polny – rodzic, przedsiębiorca, autor bloga „Tata w pracy”.

dr hab. Ewa Giermanowska – dr hab. nauk społecznych w zakresie socjologii, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii pracy i polityce zatrudnienia

Prowadzenie: Agnieszka Krzyżak-Pitura, fundatorka, założycielka i prezeska Fundacji Rodzic w mieście

12.30-12.50 dyskusja, pytania

12.50-13.30 podsumowanie i zamknięcie debaty

