Uruchomiono pierwszy etap inicjatywy „GPW Private Market”

28 września 2020 r. polskim producentom i developerom gier zaprezentowana została platforma crowdfundingowa „Private Market” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Pierwszy etap inicjatywy uruchomiony został we współpracy z INC S.A.

GPW Private Marekt to jedna z kluczowych inicjatyw strategicznych GPW

Inwestorem będzie mógł zostać każdy posiadacz smartfona

W poniedziałek, 28 września br. na kanale YouTube Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, producentom i developerom gier zaprezentowana została inicjatywa GPW Private Market oraz jej pierwszy etap – platforma Raisemana, przygotowana wspólnie z INC S.A. Prezentację poprowadzili: dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW oraz Kamil Stanek, CEO Raisemana. Od dziś z projektem GPW Private Market może zapoznać się każdy.

– GPW Private Market to pierwsze miejsce, w którym inwestorzy będą mogli w prosty sposób poznać rynek kapitałowy. Bez pośredników, po prostu podpinając kartę pod aplikację. Inwestorem będzie mógł więc zostać każdy posiadacz smartfona. Upowszechnienie cyfryzacji gospodarki powoduje, że rzeczy, które kiedyś nie mogły być przedmiotem obrotu na giełdzie, mogą być teraz przedstawiane w formie tokenów – podkreślił Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Nowa inicjatywa jest realizowana w ramach, stworzonego przez GPW, programu Firm Partnerskich GPW w zakresie crowdfundingu i crowdinvestingu, do którego zgłosił się Dom Maklerski INC. Inicjatywa adresowana jest do podmiotów krajowych i zagranicznych z branży maklerskiej, które oferują usługi w zakresie finansowania i inwestowania społecznościowego. Uruchomiona Platforma crowdfundingowa Raisemana, oparta o blockchain, działająca we współpracy z GPW, ma umożliwić producentom gier pozyskiwanie środków na produkcję oraz dystrybucję swoich tytułów gier w zamian za tokeny blockchain.

– Dzięki platformie Raisemana studia gamingowe mogą pozyskać finansowanie na konkretną grę. W zamian za finansowanie, Wspierający otrzyma różne nagrody, w tym określony udział w przychodach z danej gry przez określony czas. Dodatkowo można liczyć, że inwestujący w konkretny tytuł będą też zainteresowani sukcesem takiej gry i staną się jej aktywnym użytkownikiem – zaznaczył Kamil Stanek, CEO Raisemana.

Start nowej platformy crowfundingowej to pierwszy etap wdrożenia inicjatywy strategicznej GPW Private Market, która stanowi jeden z priorytetowych projektów dla GPW. Docelowo inicjatywa GPW Private Market ma być platformą obrotu wtórnego stokenizowanymi aktywami cyfrowymi oraz uzupełnić giełdową ofertę zarówno dla doświadczonych firm giełdowych, jak i dla tych które dzisiaj jeszcze są na zbyt wczesnym stadium rozwoju, żeby wejść na NewConnect lub Rynek Główny.

Rozpoczęcie testów platformy przewidziane jest na drugą połowę 2021.