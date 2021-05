W I kwartale 2021 r. sprzedaż samochodów osobowych wzrosła o 9,5% r/r.

W pierwszym kwartale br. po raz pierwszy od początku 2020 roku udało się przerwać spadki rejestracji pojazdów w Polsce. W tym okresie nad Wisłą zarejestrowano 117,9 tys. nowych samochodów osobowych – o 9,5% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Wzrost sprzedaży zanotowały również segmenty samochodów dostawczych (+35,1%), samochodów ciężarowych (+58,6%), przyczep i naczep (+73,1%) oraz motocykli, których zarejestrowano o 12,8% więcej rok do roku. Ponownie bardzo wysokie tempo wzrostu zanotował segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi – w pierwszym kwartale tego roku w Polsce zarejestrowano 35,6 tys. tego typu pojazdów, aż o 129,5% więcej niż rok wcześniej. Złe dane płyną natomiast na temat produkcji pojazdów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku w Polsce wyprodukowano 126,5 tys. pojazdów – co oznacza spadek o 15,1% rok do roku.

Od stycznia do marca 2021 roku w Polsce zarejestrowano 117,9 tys. samochodów osobowych, o 9,5% więcej w porównaniu z rezultatem pierwszego kwartału 2020 roku. Osiągnięty wzrost był możliwy dzięki dużemu popytowi wśród klientów instytucjonalnych, którzy w tym czasie kupili 84,2 tys. nowych pojazdów – co oznacza poziom wyższy o 16,2% rok do roku. Natomiast klienci indywidualni w pierwszym kwartale zarejestrowali 33,6 tys. nowych pojazdów osobowych, czyli mniej o 4,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najczęściej wybierane w Polsce w pierwszym kwartale były średnie SUVy i crossovery, których zarejestrowano 32 tys. – o 25% więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację ogólnie we wszystkich pojazdach, wyniki pierwszego kwartału br. są dobre, chociaż nie we wszystkich kategoriach. W analogicznym okresie ub. roku pandemia panowała zaledwie parę tygodni ale już wcześniej we wszystkich segmentach pojazdów poza jednośladami zaznaczyły się głębokie spadki w porównaniu z rokiem 2019. W związku z tym teraz mimo imponujących nominalnie wzrostów w grupie pojazdów użytkowych poza autobusami, jedynie w grupie samochodów dostawczych i ciężarowych udało się nieznacznie przekroczyć lub tylko wyrównać poziom z pierwszego kwartału 2019. W przypadku samochodów osobowych ostatni kwartał zamknął się umiarkowaną poprawą o 9,5%, co nie zagwarantowało wyrównania poziomu osiągniętego w analogicznym okresie w roku sprzed pandemii i jest on ciągle niższy niż wtedy o ok. 1/6. Zdecydowana większość rejestracji w Polsce to zakupy firmowe, można zatem przyjąć, że mimo pandemii, część gospodarki ma się dobrze. Nie dziwią utrzymujące się wzrosty rejestracji pojazdów niskoemisyjnych, bo jest to segment, który w ostatnim czasie rozwija się najbardziej dynamicznie, jednak szczególnie budujące są skoki rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych, bo jak wiadomo to one są uznawane za swoisty papierek lakmusowy najbliższych miesięcy w gospodarce – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Segment aut popularnych w pierwszym kwartale 2021 wzrósł o 5,8% rok do roku. W tym okresie Polacy zarejestrowali 93,6 tys. pojazdów z tego segmentu. Dużo większy – 26,4% wzrost odnotował z kolei segment marek premium+. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku Polacy zarejestrowali 24,2 tys. tego typu aut. Zwiększony popyt na auta tej klasy można zaobserwować zarówno w przypadku klientów indywidualnych, którzy zakupili 2,7 tys. pojazdów (+15,5%) oraz klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali 21,5 tys. tego typu pojazdów, co przełożyło się na wzrost o 27,9% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku.

Segment pojazdów z napędami alternatywnymi wzrósł aż o 129,5% r/r

Pierwsze trzy miesiące 2021 roku były trzecim z rzędu rekordowym kwartałem pod względem liczby rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w Polsce. W okresie od stycznia do marca br. Polacy zarejestrowali ponad 35,6 tys. tego typu aut, czyli o 129,5% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku. Na rynku dominują klienci instytucjonalni, którzy w omawianym okresie zarejestrowali ponad 26,3 tys. aut z napędami alternatywnymi – o 117% więcej rok do roku. Większą dynamikę wzrostu wynoszącą 174,5% można zaobserwować w przypadku klientów indywidualnych, którzy w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zarejestrowali 9,3 tys. pojazdów z napędami alternatywnymi.

Rynek aut z napędami alternatywnymi zachowuje dużą dynamikę wzrostu. Tylko przez trzy miesiące w Polsce zarejestrowano ponad 35,6 tys. tego typu pojazdów, co przełożyło się na wzrost wynoszący 129,5% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Na rynku pojazdów z napędami alternatywnymi dominują samochody hybrydowe, warto jednak zwrócić uwagę na prawie trzykrotny wzrost liczby rejestracji samochodów hybrydowych plug-in oraz ponad pięciokrotny wzrost liczby nowych pojazdów napędzanych gazem. Rośnie również, chociaż nieco wolniej, rynek pojazdów w pełni elektrycznych w Polsce. W I kwartale br. nabywców nad Wisłą znalazło 940 pojazdów elektrycznych, co przełożyło się na 60,1% wzrost w stosunku do poprzedniego roku – mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG.

Rośnie sprzedaż pojazdów dostawczych i ciężarowych

Segment samochodów dostawczych rozpoczął rok 2021 dobrym wynikiem, nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale również względem lat poprzednich. W pierwszym kwartale br. zarejestrowano w Polsce 18 tys. pojazdów dostawczych, czyli o 35,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Więcej samochodów dostawczych kupili zarówno klienci indywidualni (+54,8%) oraz instytucjonalni (+32,3%). Dużą dynamikę wzrostu można zauważyć również w segmencie samochodów ciężarowych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku zarejestrowano blisko 7,5 tys. tego typu pojazdów, co przełożyło się na 58,6% wzrost rok do roku. Wzrost wolumenu rejestracji odnotowano wśród wszystkich typów pojazdów ciężarowych, największy wśród ciągników samochodowych – o 66% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Z kolei o 73,1% do 7 tys. sztuk wzrosła liczba rejestracji nowych przyczep i naczep.

Nie udało się przerwać tendencji malejącej liczby rejestracji w Polsce nowych autobusów, która była zauważalna jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. W pierwszym kwartale br. zarejestrowano 307 autobusów, co przełożyło się na spadek 21,7% r/r. Spadki rejestracji dotyczą wszystkich typów autobusów, z czego najgłębszy – wynoszący 87% miał miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych.



Rynek motocykli utrzymuje dynamikę wzrostu

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 nie zmieniła dynamiki rozwoju, jaki polski rynek motocykli obrał jeszcze w 2019 roku. W pierwszym kwartale 2021 roku zarejestrowano ponad 3,5 tys. motocykli, czyli o 12,8% więcej niż przed rokiem. Rejestracje wzrosły we wszystkich typach motocykli za wyjątkiem big scooter, których rejestracje były niższe o 9% rok do roku.

Gorzej niż motocykle poradził sobie segment motorowerów. Przez pierwsze trzy miesiące 2021 roku liczba ich rejestracji wyniosła 1,6 tys. sztuk i była aż o 30,8% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce niższa o 15,1% r/r

126,5 tys. pojazdów samochodowych wyprodukowano w Polsce w ciągu pierwszego kwartału 2021 roku. Przełożyło się to na 15,1% spadek względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Zmniejszyła się liczba wyprodukowanych nad Wisłą samochodów osobowych (-26,9%) oraz autobusów (-7,7%), natomiast zwiększyła się o 9,5% liczba wyprodukowanych samochodów dostawczych i ciężarowych, która wyniosła 52,2 tys. sztuk.