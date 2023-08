W I półroczu 2023 r. wzrosła sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce

W pierwszej połowie 2023 roku w Polsce zarejestrowano 238,7 tys. nowych samochodów osobowych – o ponad 12% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Od stycznia do czerwca 2023 roku Polacy kupili 102 tys. nowych pojazdów z napędami alternatywnymi, o 24% więcej niż rok wcześniej. Lepsze wyniki notują również fabryki motoryzacyjne w Polsce, w których w pierwszym półroczu br. wyprodukowano blisko 306 tys. pojazdów, o 42,7% r/r.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku w Polsce zarejestrowano ponad 238 tys. samochodów osobowych, o 12,4% więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku. We wszystkich kategoriach zarejestrowano więcej samochodów niż przed rokiem, a największy wzrost odnotowały pojazdy z napędem alternatywnym. W pierwszym półroczu 2023 roku klienci instytucjonalni zarejestrowali ponad 172 tys. pojazdów osobowych – o 15,6% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Natomiast klienci indywidualni w omawianym okresie zarejestrowali 66 tys. nowych pojazdów – co przełożyło się na wzrost o 4,7% r/r.

W pierwszym półroczu 2023 roku zwiększyła się również liczba rejestracji nowych samochodów marek premium+ (58,1 tys.) co przełożyło się na 18,7% wzrost r/r. Ponad 60% tego typu pojazdów była napędzana alternatywnie. Dominujący segment klientów instytucjonalnych nabył o 15,1% więcej samochodów marek premium+ (47,6 tys.), natomiast o ponad 1/3 wzrosła liczba rejestracji wśród klientów indywidualnych (10,4 tys., wzrost o 38,8%).

Pierwsze półrocze 2023 roku możemy zaliczyć do udanych. Jak pokazują wyniki rejestracji, wzrosty wynosiły ponad 12% i co szczególnie istotne, prawie 16% wolumenu stanowiły zakupy przez klientów instytucjonalnych. Pokazuje to, że nastroje przedsiębiorców są dobre, a gospodarka – mimo wszystkich problemów – ma się nieźle. Segmentem, który wskazuje najwyższe wzrosty, nieraz nawet powyżej 100%, jest segment pojazdów z napędami zero- i niskoemisyjnymi. Trzeba jednak dodać, że dzieje się to kosztem zmniejszenia liczby rejestracji pojazdów z silnikami spalinowymi – w tym samochodów z silnikami Diesla. Warte odnotowania są również wzrosty w segmencie marek premium, które wyniosły prawie 20%, a w których aż 60% stanowiły samochody z napędami nisko- i zeroemisyjnymi. Mając jednak na uwadze fakt, że w 2030 roku w praktyce połowa zarejestrowanych aut będzie miała napędy zeroemisyjne – to zupełnie nie dziwi. – Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Coraz więcej samochodów z napędami alternatywnymi na rynku

W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku Polacy zarejestrowali 102 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi – o 24% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku.

Samochody osobowe napędzane silnikami alternatywnymi nieustannie zwiększają swój udział w rynku. W pierwszym półroczu bieżącego roku w Polsce zarejestrowano 102 tys. sztuk tego typu pojazdów co przełożyło się na 24% wzrost r/r. Niezmiennie przeważającą większość rynku wynoszącą 85% stanowiły hybrydy, których w ciągu 6-ciu miesięcy 2023 roku zarejestrowano 86,7 tys. – o 1/5 więcej niż rok wcześniej. Jednak największy wzrost procentowy sprzedaży dotyczy samochodów elektrycznych, których zarejestrowano aż 76,7% więcej (8,6 tys.) niż w pierwszym półroczu 2022 roku. W podobnym tempie rośnie liczba nowych samochodów napędzanych alternatywnie rejestrowanych zarówno przez nabywców indywidualnych (+25,2% r/r) jak i instytucjonalnych (+23,6% r/r). – Mirosław Michna, Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla branży motoryzacyjnej, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie, KPMG w Polsce

Rośnie sprzedaż samochodów ciężarowych, autobusów oraz motocykli

Rosnącą sprzedaż nowych pojazdów obserwujemy również w przypadku samochodów ciężarowych. W pierwszej połowie 2023 roku zarejestrowano ponad 17,3 tys. tego typu pojazdów, co przełożyło się na blisko 11% wzrost r/r. Niewielki wzrost (0,4% r/r) zanotował również segment nowych przyczep i naczep, których zarejestrowano 14,2 tys. Z kolei o ponad 21% w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wzrosła liczba rejestracji nowych autobusów. W ciągu 6 miesięcy bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 733 pojazdy tego typu.

Również rynek motocykli odnotował wzrost w pierwszym półroczu br., kiedy Polacy zarejestrowali ponad 16,4 tys. motocykli – o 13,4% więcej r/r. Największym zainteresowaniem cieszyły się motocykle typu Sport Tourer (+96% r/r) i Tourist(+32% r/r).

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce wyższa o 42,7%

Przez 6 miesięcy 2023 roku wyprodukowano w Polsce 305,8 tys. pojazdów samochodowych – o blisko 43% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost odnotowano w każdej z kategorii, największy w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych (+63% r/r), najmniejszy natomiast w segmencie autobusów (+11,1% r/r).