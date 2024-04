Rynek kosmetyczny ma się dobrze

Przed rynkiem artykułów kosmetycznych w Polsce rysują się dobre perspektywy rozwoju. Kolejne lata upłyną pod znakiem umacniania się pewnych trendów oraz dominacji wybranych kategorii produktowych. W sprzedaży internetowej coraz więcej zależeć będzie od sztucznej inteligencji.

Z niedawno opublikowanego raportu PMR wynika, że w latach 2024-2029 rynek kosmetyczny w Polsce będzie rósł w tempie około 5% rocznie, a jego dalszy rozwój będzie stymulowany przez konkretne zachowania konsumenckie. Ten, kto dostosuje się zmian i trendów rynkowych, odniesie sukces – uważa Jędrzej Karasek z Primavera Parfum.

Kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy na czele

Zdecydowanie największymi i najprężniej rozwijającymi się kategoriami produktowymi są kosmetyki do pielęgnacji ciała oraz do pielęgnacji twarzy. Te drugie mogą już wkrótce przejąć fotel lidera, w czym może im pomóc szereg czynników rynkowych. Jednym z nim jest zmieniająca się demografia naszego społeczeństwa. Na koniec 2022 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln, czyli o 0,7 proc. więcej niż w 2021 r. Według prognozy GUS, liczba ludności w tej kategorii wiekowej w roku 2030 ma jeszcze wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wynieść 13,7 mln. Osoby starsze będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.

– To bez wątpienia jeden z głównych czynników napędzających e-sprzedaż w tym sektorze. Okazuje się, że obecni seniorzy to pokolenie coraz bardziej świadome możliwości, jakie daje e-commerce. W czasie pandemii część z nich była zmuszona zacząć korzystać z zakupów przez Internet. Szybko przekonali się do tej formy nabywania produktów z uwagi na jej tempo i wygodę – przekonuje Jędrzej Karasek, CEO w Primavera Parfum, hubie e-commerce dla marek kosmetycznych.

Wzrosty w kategorii produktów do pielęgnacji twarzy to również zasługa coraz większej świadomości dbania o urodę wśród mężczyzn, którą mocno wspiera coraz większa oferta produktowa, jak również coraz bardziej powszechna reklama produktów sygnowanych nazwiskami celebrytów i znanych osób.

Kosmetyki luksusowe szybko rosną

W segmencie produktów kosmetycznych dużą dynamikę wzrostów odnotowują również artykuły klasy Premium. Mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego rynek dóbr luksusowych, w tym również ekskluzywnych kosmetyków, ma się dobrze zarówno na świecie, jak i w Polsce. Według raportu stworzonego przez korporację McKinsey i The Business of Fashion, jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Luksusowe kosmetyki tworzą obecnie rynek o wartości około 20 mld dolarów. Według szacunków segment ten urośnie od 15% do 20% do 2027 roku. Wzrosty prognozowane są również w Polsce. Wartość rynku dóbr luksusowych w naszym kraju w 2022 roku wyniosła 37 mld złotych i była o blisko 19% większa niż rok wcześniej. Przeprowadzone przez KPMG analizy potwierdziły, że w czasach kryzysów rynek kosmetyków luksusowych zachowuje się znacząco lepiej od podobnych produktów w segmencie masowym oraz od całego rynku.

– Od wielu lat liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie, a jak wiadomo status finansowy przekłada na decyzje i preferencje zakupowe. Często działa również efekt tzw. szminki. W czasach wysokiej inflacji czy niepewnej sytuacji gospodarczej część z nas rezygnuje z drogich wydatków takich jak zakup domu czy samochodu, ale w zamian szukamy drobnych, ale luksusowych przyjemności. Często nasz wybór pada właśnie na kosmetyki w Internecie – dodaje Karasek z Primavera Parfum.

AI kluczem do sukcesu również w segmencie kosmetyków

Dziś najlepszym narzędziem do podnoszenia satysfakcji i lojalności użytkowników sklepu internetowego jest personalizacja. Sztuczna inteligencja personalizuje oferty w e-commerce poprzez analizowanie danych użytkowników, takich jak poprzednie zakupy i preferencje, aby w czasie rzeczywistym rekomendować produkty i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Servion Global Solutions zauważa, że do 2025 r. sztuczna inteligencja będzie wpływać na 95% wszystkich naszych interakcji z klientami. Nic więcej dziwnego, że e-sklepy, również w segmencie beauty, chętnie sięgają po narzędzia oparte o AI.

– Uważam, że w najbliższym czasie ciężko będzie znaleźć dużą firmę czy sklep internetowy, która nie będzie korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji. Tyczy się to również branży kosmetycznej, gdzie różnorodność produktowa jest naprawdę bardzo duża – kończy swoją wypowiedź zarządzający z Primavera Parfum.