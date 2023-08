W jakich branżach wykorzystuje się język programowania java?

Branża IT bazuje na różnych językach programowania, które różnią się od siebie składnią, używanymi znakami, wielkością znaków czy nawet liczb zamiast liter. Niektóre z języków są na tyle skomplikowane, że funkcjonują w świecie programistów jedynie dzięki przywoływaniu ich w żartach.

Java – język programowania, z którego korzystamy na co dzień

Wiele z najpopularniejszych języków programowania jest wykorzystywana na rynku od wielu lat, wciąż stanowiąc trzon całego rynku IT oraz punkt wyjścia dla nowych technologii. Jednym z takich języków programowania jest Java, którego początki sięgają 1991 r., jeszcze pod nazwą projektu „Oak”. Java 1.0 przedstawiona została w 1995 r. Co stoi za jej popularnością? Niektóre języki są ograniczone w środowisku pracy do zaledwie jednej lub kilku platform. Aplikacje pisane w Javie mogą być dostępne dla użytkowników zarówno Windowsa, macOS, Linuxa, jak i nawet androida. Według niektórych danych Java to trzeci co do wielkości język programowania, nie dziwi więc pojawianie się na rynku nowych specjalistów. Rozrost branży IT oraz wysokie zarobki sprawiają, że ogłoszenia dla programisty cieszą się bardzo dużą popularnością. Wokół Javy powstają rozbudowane społeczności i liczne fora, które stanowią świetny potencjał do dalszego rozwoju technologii czy framework’ów wokół tego języka oprogramowania, ale również umożliwiają naukę czy rozwój nowym użytkownikom. Dzięki temu chętnie pojawiają się kolejne osoby zainteresowane rozwojem swojej kariery jako programista Java.

Ten język programowania zostanie z nami jeszcze przez wiele lat

Java używana jest w bardzo wielu branżach, aplikacje w tym języku są wykorzystywane w dziedzinie telekomunikacji, służby zdrowia, finansów, bankowości, handlu, logistyki, przemysłu i wielu innych. Takich systemów nie zmienia się z dnia na dzień, dlatego można przypuszczać, że Java jeszcze przez wiele lat będzie cieszyła się dużą popularnością, co będzie wiązało się również ze stałym zapotrzebowaniem na specjalistów w posługiwaniu się tym językiem.

Ciekawą branżą, która pojawiła się stosunkowo niedawno jest Game Developement, czyli szeroko pojęte tworzenie gier. Tutaj również możemy wymienić wiele dostępnych platform, zaczynając od Androida, na którym Java jest jednym z najsilniejszych graczy. Oprócz tego z grami w Javie możemy spotkać się na popularnych desktopach czy nawet PlayStation. Gry w Javie mogą być przedstawiane w różnej formie graficznej, od prostego 2D do zaawansowanych wieloosobowych rozgrywek w postaci popularnego Minecrafta.

W dzisiejszych czasach do rozwoju w wielu dziedzinach używane są różnego rodzaju symulatory. Na tym polu również pojawia się Java w postaci prototypów do tworzenia dalszych koncepcji, analizy danych czy nawet jako systemów nawigacji lotniczej i kontroli lotów. Same symulatory lotów szkolące nowych pilotów nierzadko napisane są w Javie.

Java – łatwiej powiedzieć, gdzie nie jest wykorzystywana

Pojawienie się pandemii Covid-19 zapoczątkowały mechanizmy nauki i pracy zdalnej. Powstawały i rozwijały się platformy e-learningowe, które w dużej mierze również pisane są technologią Javy. Do jednego worka z tego typu platformami możemy wrzucić same systemy zarządzania uczelniami czy interaktywne narzędzia edukacyjne.

Handel elektroniczny to dzisiaj najwygodniejszy sposób na robienie zakupów. Java jest używana do tworzenia platform zakupowych, a nawet systemów płatności czy zarządzania magazynem. W ślad za handlem poszła również logistyka, w której również Java przyczyniła się do tworzenia i rozwoju platform logistycznych, śledzenia przesyłek, a w niektórych krajach nawet systemu kontroli ruchu czy zarządzania flotą.

Nieodłącznymi towarzyszami naszego życia są: telekomunikacja, opieka zdrowotna i finanse. W dobie bankowości internetowej bardzo wiele placówek korzysta w dużej mierze z aplikacji bankowych, niektóre nawet zamykają swoje fizyczne oddziały, skupiając się na rozwoju małych punktów oraz aplikacji dla użytkowników. W ramach ciekawostki wymienić możemy kilka przykładów aplikacji, które zostały napisane w Javie, wśród nich są: Gmail, OpenOffice, a nawet Netflix czy Amazon.