W Kolorado powstaje wodorowy magazyn energii z ogniwami paliwowymi Toyoty. Będzie gotowy w tym roku

Toyota wspólnie z agencją rządową USA buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach paliwowych Toyoty o mocy 1 MW. Montaż generatora wodorowego rozpoczął się tego lata, a cała instalacja zostanie oddana do użytku przed końcem roku.

Toyota Motor North America dołączyła do projektu Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), aby wspólnie skonfigurować, zainstalować i przetestować wodorowy magazyn energii o przemysłowej skali. System zdolny do magazynowania 600 kg wodoru wykorzystuje generator na ogniwa paliwowe Toyoty o mocy 1 megawata oraz elektrolizer wody o mocy 1,25 MW. Instalacja zostanie podłączona do sieci energetycznej, a jej oddanie do użytku nastąpi jeszcze w tym roku.

Instalacja powstaje w NREL Flatirons Campus na przedmieściach Denver w Kolorado. Urządzenie Toyoty będzie elementem zintegrowanego z siecią przesyłową, elastycznego systemu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, jego magazynowania oraz produkcji energii, który obok generatora na wodór obejmuje elektrolizer wody PEM (proton exchange membranę) o mocy 1,25 MW i system magazynowania wodoru o pojemności 600 kg. Wodorowy generator łączy wiele modułów ogniw paliwowych Toyoty w większy system, zdolny do wytwarzania prądu stałego i przemiennego.

Ogniwa paliwowe zastosowane w projekcie to efekt 25 lat badań Toyoty nad technologiami wodorowymi oraz ośmiu lat doświadczeń w stosowaniu napędu wodorowego w seryjnie produkowanych pojazdach oraz innych urządzeniach – od samochodów osobowych i ciężarowych, przez autobusy i jachty po generatory stacjonarne i uniwersalne moduły ogniw paliwowych oferowane innym producentom z różnych gałęzi przemysłu. Na potrzeby 1-megawatowego generatora prądu dla NREL Toyota opracowała zintegrowany system sterowania pracą modułów ogniw paliwowych, którego zadaniem jest zapewnienie jak największej wydajności i żywotności urządzenia.

„Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga od nas wszystkich poszukiwania nowych zastosowań dla bezemisyjnych technologii wodorowych, w tym ich integracji z innymi rozwiązaniami” – powiedział Christopher Yang, wiceprezes Toyoty ds. technologii ogniw paliwowych i rozwoju biznesu. – „Zastosowanie naszych modułów FC w instalacjach tej skali pokazuje uniwersalność technologii ogniw paliwowych Toyoty, które mogą być stosowane w zestawach dowolnej wielkości – od samochodów osobowych po duże systemy przemysłowe”.

Współpraca Toyoty i NREL została zaplanowana na 3 lata, a wartość projektu częściowo finansowanego przez różne agencje Departamentu Energii wynosi 6,5 miliona dolarów. Po uruchomieniu prototypowego systemu naukowcy NREL będą go monitorować pod kątem utrzymania wydajności podczas dłuższej eksploatacji oraz sprawności działania po zintegrowaniu z innymi magazynami energii oraz z OZE.

„Będziemy badać możliwości skalowania systemów ogniw paliwowych do stacjonarnego wytwarzania energii na dużą skalę, aby sprawdzić, jakie problemy mogą się pojawić w takich kwestiach jak wydajność, trwałość czy integracja systemu” – powiedział Daniel Leighton, szef projektu i pracownik naukowy NREL. – „Nasz projekt stwarza też nowe możliwości testowania ogniw paliwowych Toyoty w megawatowej instalacji”.