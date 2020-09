W Łodzi o innowacjach, które służą klimatowi

– W nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 dużą część środków będziemy kierować na rozwiązania proekologiczne. Zależy nam zarówno na rozwoju nowych technologii, jak i wprowadzaniu oraz udoskonalaniu rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska – zapowiedział w czwartek podczas konferencji „Cyfryzujemy Polskę – technologia szansą dla klimatu” wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.

Konferencja „Cyfryzujemy Polskę – technologia szansą dla klimatu” pod patronatem Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Cyfryzacji odbyła się w czwartek w Centrum Kreatywności Fabryka na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Organizatorem był Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący polską branżę nowych technologii. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz start-upy, które zaprezentowały swoje osiągnięcia w zakresie ochrony klimatu.

Konferencję otworzył wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, który zaznaczył, że rozwiązania i technologie, które są związane z procesem cyfryzacji, mogą znacząco przyczynić się do ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatu. – W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wspieramy rozwiązania, które są innowacyjne i wpływają na rozwój gospodarki. To kierunek zgodny z rekomendacjami Komisji Europejskiej – mówił wiceminister Buda. I dodał: – Dlatego w nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 dużą część środków będziemy kierować na rozwiązania proekologiczne. Zależy nam zarówno na rozwoju nowych technologii, jak i wprowadzaniu oraz udoskonalaniu rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska.

Z kolei prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik nie ma wątpliwości, że postępujące zmiany klimatyczne to duże wyzwanie dla całego świata. – Cyfrowa technologia wprowadza szczególne standardy w kwestiach związanych z klimatem, pomaga chronić klimat. Dlatego warto umiejętnie sięgać po innowacje technologiczne, które pozytywnie mogą wpływać na procesy związane ze zmianami środowiska – podkreślił Michał Kanownik. Zdaniem prezesa Cyfrowej Polski to właśnie rozwiązania cyfrowe najlepiej sprawdzają się w rozwiązywaniu różnych problemów. – Pandemia pokazała, na ile nowe technologie są częścią naszego życia. To dzięki nim w czasach pandemii mogliśmy w miarę normalnie funkcjonować – dodał Michał Kanownik.

Zdaniem prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marka Michalika już dziś polscy przedsiębiorcy mogą pochwalić się wieloma świetnymi rozwiązaniami, które wspierają działania proklimatyczne i redukują negatywny wpływ na środowisko. – Może nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, jak te innowacje wykorzystywać. Dlatego sądzę, że warto m.in. poprzez takie wydarzenia, jak dziś stale podnosić świadomość społeczeństwa na temat tego, jak nowoczesne technologie mogą pomóc klimatowi i ochronie środowiska – powiedział Marek Michalik.