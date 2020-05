Wall Street czeka na wyniki Nvidii. Akcje na rekordowych poziomach

Dziś inwestorzy wyczekiwali na dane dotyczące liczby złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Jak wynika z publikacji ponad 2,4 miliona Amerykanów złożyło wspomniane wnioski w tygodniu kończącym się 16 maja. W sumie ponad 38 milionów Amerykanów złożyło wnioski od połowy marca. To jednak nie wystraszyło byków na Wall Street, gdzie indeksy tylko minimalnie korygują ostatnią falę wzrostów.

Z punktu widzenia poszczególnych spółek pojawiły się kolejne pozytywne informacje dla takich firm jak Facebook, Nvidia czy PayPal. Cena akcji spółki Marka Zuckerberga już wczoraj osiągnęła najwyższy poziom w historii, aby dziś go pobić zaraz po otwarciu notowań. Na tę chwilę rekord to 237,13 USD za akcję Facebooka, a ostatnie wzrosty to głównie wpływ oczekiwań co do pozytywnych wyników spółki po wdrożeniu swojej usługi sklepów internetowych. FB dostał także wyższy poziom ceny docelowej od firmy Stifel. Została ona podniesiona z 245 USD do 260 USD. Średni poziom ceny docelowej na Wall Street dla Facebooka to 239,18 USD. Spółka ma 45 rekomendacji kupna, 5 trzymaj i 3 sprzedaj.

Z kolei dawna spółka Elona Muska, PayPal, otrzymała wyższy poziom ceny docelowej od Credit Suisse. Analitycy banku podnieśli ją ze 145 USD do 155 USD. PayPal ma średni poziom ceny docelowej równy 149,73 USD. Na Wall Street spółka ma 37 rekomendacji kupna, 7 trzymaj i 1 sprzedaj.

Tymczasem dziś wszystkie oczy będą zwrócone na spółkę Nvidia, której akcje podrożały z 240 USD do 360 USD tylko w tym roku, ustanawiając rekordowy poziom ceny dla akcji. Dziś po sesji NVDA publikuje wyniki za pierwszy kwartał. Konsensus rynkowy wskazuje na przychody wielkości 3 miliardów dolarów. Zysk na akcję ma wynieść z kolei 1,69 USD. Analitycy z Wall Street oczekują, że wzrost wykorzystania centrów danych spowodowany obostrzeniami zwiększy sprzedaż producenta chipów w pierwszym kwartale. Przejęcie firmy Mellanox Technologies, które zostało sfinalizowane 28 kwietnia po zatwierdzeniu przez Chiny, ma działać jak kolejny katalizator. Niektórzy analitycy postrzegają segment gier jako kolejnego prawdopodobnego beneficjenta „stay-at-home trade”. Analitycy Credit Suisse podnieśli swoją rekomendację dla ceny docelowej spółki do najwyższego na Wall Street, czyli do 425 USD. NVDA ma 35 rekomendacji kupna, 5 trzymaj i 3 sprzedaj. Konferencja po wynikach dziś o godzinie 23:30 czasu polskiego.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.