Wdrożenie 5G na świecie niezagrożone sytuacją geopolityczną i spowolnieniem gospodarczym

Liczba subskrypcji telefonii komórkowej 5G rośnie w każdym regionie. Prognozuje się, że do końca 2023 r. osiągnie 1,5 miliarda na świecie.

Do 2028 r. 5G będzie stanowić prawie 80 procent stałego dostępu bezprzewodowego (FWA).

Jak wynika z najnowszych danych Ericsson Mobility Report sytuacja geopolityczna i widoczne spowolnienie makroekonomiczne na niektórych rynkach nie zatrzymało inwestycji w 5G w skali globalnej. Najdynamiczniej zmieniającym się regionem, cechującym się wysokim tempem wdrożeń 5G był według czerwcowego raportu rynek indyjski. Subskrypcje 5G w Indiach osiągnęły około 10 milionów do końca 2022 roku i szacuje się, że do końca 2028 roku będą stanowić około 57 procent subskrypcji mobilnych w tym kraju, co czyni go najszybciej rozwijającym się regionem 5G na świecie.

Najnowszy Ericsson Mobility Report pokazuje również, że wzrost subskrypcji 5G w Ameryce Północnej był wyższy od prognoz. Pod koniec 2022 r. region ten miał najwyższą globalną penetrację subskrypcji 5G, wynoszącą 41 procent.

W skali globalnej liczba subskrypcji 5G nadal rośnie i prognozuje się, że do końca 2023 r. osiągnie 1,5 miliarda. Globalny ruch danych w sieciach mobilnych cechuje tendencja wzrostowa, a miesięczne, średnie globalne wykorzystanie na smartfon przekroczy 20 GB do końca 2023 roku. Raport firmy Ericsson pokazuje również ciągły wzrost przychodów na wiodących rynkach 5G.

Na całym świecie około 240 dostawców usług komunikacyjnych (CSP) uruchomiło komercyjne usługi 5G, a około 35 wdrożyło lub uruchomiło samodzielne usługi 5G (SA). Najpopularniejszymi usługami 5G uruchamianymi przez dostawców usług dla konsumentów są rozszerzony mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu (eMBB), stały dostęp bezprzewodowy (FWA) oraz gry i niektóre usługi oparte na AR / VR, takie jak szkolenia i programy edukacyjne.

Stały dostęp bezprzewodowy rośnie nieprzerwanie pod względem liczby dostawców usług mobilnych, oferujących FWA i na koniec 2022 r. stanowił 21 procent globalnego ruchu danych mobilnych. Przewiduje się, że w 2028 r. wzrośnie ponad 5-krotnie, osiągając prawie 130 EB, co będzie stanowić około 30 procent mobilnego ruchu danych. Zwiększy się także odsetek tych, którzy oferują FWA przez 5G wraz ze wzrostem zarówno liczby połączeń, jak i natężenia ruchu na połączenie.

Szacuje się, że do 2028 r. 5G będzie stanowić prawie 80 procent wszystkich połączeń FWA.

„Stały dostęp bezprzewodowy (FWA) jest doskonałym przykładem wykorzystania 5G, a jego zastosowanie widać również w Polsce. Najnowszy raport Ericsson Mobility pokazuje, że łącznie 40 procent dostawców FWA oferuje usługi w technologii 5G. Rynki Ameryki Północnej i Europy Zachodniej mają w tej kategorii najwyższe regionalne wskaźniki wdrożenia, blisko 70 procent dostawców usług FWA oferuje usługi 5G” – komentuje Martin Mellor, prezes firmy Ericsson w Polsce.

Według danych Ericsson Mobility Report, 5G nadal napędza innowacje w zakresie pakietowania usług mobilnych. Wśród dostawców usług telekomunikacyjnych coraz powszechniejsze jest oferowanie pakietów z popularnymi usługami rozrywkowymi, takimi jak telewizja, strumieniowanie muzyki lub serwisy gamingowe w chmurze.