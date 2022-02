We Wrocławiu wysoki popyt na biura

W zestawieniu największych polskich miast, poza Warszawą, najemcy na wrocławskim rynku biurowym w 2021 roku pozostawali relatywnie aktywni. W IV kw. 2021 roku podpisano umowy najmu na ponad 61 tys. m kw., co było najlepszym wynikiem wśród miast regionalnych. Natomiast biorąc pod uwagę roczny wolumen transakcji, najemcy we Wrocławiu wynajęli ponad 135 tys. m kw. powierzchni, czyli w 2021 roku popyt na powierzchnię biurową utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim.

Niska aktywność deweloperów

Zasoby rynku biurowego w Polsce z roku na rok sukcesywnie się zwiększają, a Wrocław pod tym względem od dawna ma swoje miejsce na podium, zaraz za Warszawą i Krakowem. Na koniec 2021 roku zasoby biurowe Wrocławia wynosiły ponad 1,25 mln m kw. W Warszawie i Krakowie jest to odpowiednio 6,15 mln m kw. i 1,6 mln m kw.

“Aktywność deweloperów we Wrocławiu jest zdecydowanie mniejsza niż w poprzednich latach. Na rynek trafiło zaledwie 21.800 m kw. nowej powierzchni, w dwóch projektach –

Krakowska 35 o powierzchni 11.800 m w. oraz Wrocławski Park Biznesu – Nowa Strzegomska o powierzchni 10 tys. m kw. Żeby pokazać skalę zjawiska można przytoczyć historycznie najwyższe i najniższe wskaźniki podaży jakie miały miejsce we Wrocławiu. Najwyższy do tej pory został odnotowany w 2019 roku kiedy na rynek trafiło 147 tys. m kw., a najniższy w 2011 roku – nowa podaż wyniosła wtedy 1.150 m kw. W kolejnych latach możemy się jednak spodziewać sporego ożywienia po stronie deweloperów – w budowie pozostaje ponad 178 tys. m kw. powierzchni biurowej. Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są MidPoint71, Centrum Południe III, Infinity oraz Quorum.” – skomentowała Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director, Knight Frank

Wrocław na podium pod względem ilości umów najmu

Porównując z innymi miastami regionalnymi (Kraków, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź), najemcy na wrocławskim rynku biurowym w 2021 roku pozostawali relatywnie aktywni. W IV kw. 2021 roku podpisano umowy najmu na ponad 61 tys. m kw., co było najlepszym wynikiem wśród miast regionalnych. Natomiast biorąc pod uwagę roczny wolumen transakcji, najemcy we Wrocławiu wynajęli ponad 135 tys. m kw. powierzchni, czyli w 2021 roku popyt na powierzchnię biurową utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim.

„W strukturze podpisywanych umów najmu przeważały nowe umowy, które stanowiły 48% całkowitego popytu w 2021 roku, z czego umowy pre-let to 24%, zaś renegocjacje 41%. Ekspansje wyniosły zaledwie nieco ponad 15 tys. m kw., czyli11% wszystkich transakcji. Powrót umów pre-let do struktury najmu wskazuje na ponowna stabilizację rynku i świadome podejmowanie długofalowych decyzji przez najemców, którzy odnaleźli się w nowej rzeczywistości związanej z pracą hybrydową” – skomentował Maciej Moralewicz, Regional Director, Knight Frank.

Pustostany w górę, czynsze stabilne

Pomimo wielokrotnie niższej nowej podaży w 2021 roku porównując z ubiegłymi latami, współczynnik pustostanów wzrósł o niemal 2 pp. r/r i wyniósł 16,7%. Jest to najwyższy poziom pustostanów odnotowany na rynkach regionalnych. Czynsze wywoławcze we Wrocławiu utrzymywały się w minionych kwartałach na stabilnym poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m2 miesięcznie, jednak w niektórych budynkach biurowych zaczynają pojawiać się oferty droższe, powyżej 16,00 EUR za m2 miesięcznie.

“Czynszów na poziomie 10,00 EUR możemy oczekiwać w budynkach klasy B, które nie mogąc konkurować z budynkami klasy A standardem technicznym, elastycznością i lokalizacją starają się zainteresować najemcę ofertą z niższą stawką czynszową. Projekty, w których czynsz przekracza 16,00 EUR jest bardzo mało. Typowa oferta w budynku klasy A, w dobrej lokalizacji oscyluje w graniach 14,50-15,00 EUR.” – dodaje Maciej Moralewicz.