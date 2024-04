EKIPA Holding powołała nową spółkę EKIPA Events

EKIPA Holding poinformowała o utworzeniu nowej spółki – EKIPA Events. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za organizację eventów i koncertów na rzecz twórców zrzeszonych w naszej Grupie Kapitałowej oraz oferowanie usług zewnętrznym klientom.

Spółka została powołana 11 kwietnia 2024 r., a na jej czele stoi Karol „Friz” Wiśniewski – pomysłodawca i główny akcjonariusz EKIPA Holding, która posiada w nowej spółce 100% udziałów.

– W ostatnim czasie bardzo rozwijamy się w branży eventowej. Za nami 2 duże trasy koncertowe Genzie i wiele koncertów innych twórców. Nowa spółka powstała aby zaopiekować ten obszar naszej działalności i nadać mu odpowiednich struktur i sprofesjonalizować działania. Jednym z pierwszych wielkich wydarzeń, jakie szykujemy w nowej spółce, jest EKIPA Festiwal, który odbędzie się już 16 czerwca w TAURON Arena Kraków. To niepowtarzalna okazja, by uczestniczyć w koncertach wszystkich naszych gwiazd. Na jednej scenie wystąpią: Genzie, Wersow, Mortal i 3 Króli. A koncerty to tylko jedna z licznych atrakcji jakie przygotowaliśmy. – mówi Karol „Friz” Wiśniewski prezes nowo powołanej spółki EKIPA Events.

EKIPA Festiwal odbędzie się 16 czerwca w krakowskiej TAURON Arenie. Poza występami influencerów w trakcie wydarzenia czekać będą na uczestników liczne atrakcje, takie jak spotkania Meet&Greet z artystami, specjalne strefy tematyczne, stoiska ze specjalnym merchem oraz sety DJ-skie, które dodadzą energii całej imprezie.

EKIPA Events wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających fanów rozrywki. Nowa spółka łączy kreatywność, profesjonalizm i pasję do tworzenia niezapomnianych doświadczeń. Skupi się nie tylko na organizacji koncertów dla twórców działających w ramach EKIPA Management, ale także oferuje swoje usługi dla szerokiej gamy twórców i firm, pragnących wnieść coś wyjątkowego do swoich wydarzeń.