Wiedza podstawą budowania marki. Company Management Congress Twoją drogą do sukcesu

Company Management Congress to głos w biznesie, którego potrzebuje każdy przedsiębiorca. To miejsce debaty na najważniejsze dla branż zagadnienia. Przyspieszy rozwój biznesu w 2021 roku!

W czasach niepewności warto inwestować w sprawdzone rozwiązania. Tym, co zawsze przyniesie profit, jest edukacja. Podczas Company Management Congress poruszone zostaną kwestie istotne dla każdego przedsiębiorcy. Dostarczymy sprawdzonych rozwiązań, znajdziemy narzędzia zmieniające biznes i odpowiemy na pytania nurtujące właścicieli firm.

Company Management Congress to rozwiązanie dla tych, którzy chcą zwiększać swoje kompetencje w zarządzaniu biznesem. To event, który rozszerza branżowe perspektywy i pokazuje najlepsze dostępne drogi rozwoju. Bazuje on na wiedzy liderów, którzy odnieśli sukces i swoją receptą na niego chcą podzielić się z innymi. W prelekcjach mówią na podstawie wieloletniego doświadczenia, które pozwoliło im poznać każdą stronę prowadzenia przedsiębiorstwa. Wiedzą na co uważać, ale także jakie atuty podkreślać, by wyróżnić się na tle konkurencji.

Event ten to okazja do pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania finansami i tego, jak usprawnić działanie firmy pod kątem księgowym. To także kompendium wiedzy z zakresu skutecznej sprzedaży i metod osiągania większych korzyści finansowych niż dotychczas. Podczas wydarzenia przybliżone zostaną zaawansowane zagadnienia odnoszące się do marketingu i promocji oraz podstaw budowania marki. Pokazane zostaną również procesy, które mogą usprawnić działanie przedsiębiorstwa dzięki outsourcinguowi. To kompendium wiedzy z zakresu prawa, któremu podlega działalność gospodarcza, jak również najlepsza platforma do nauki zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, doświadczeni prelegenci zdradzą tajniki podejmowania strategicznych decyzji i wskażą, na co uważać, by nie popełnić kluczowych błędów. Jedną z podstaw Company Management Congress jest nauka poprzez wymianę doświadczeń. Nacisk położony został więc na nawiązywanie efektywnych relacji biznesowych, które mają pomóc w definiowaniu problemów współczesnego biznesu i znajdowaniu odpowiedzi w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Podczas Company Management Congress myślimy o przyszłości biznesu, patrząc na teraźniejszość. Wiemy, z jakimi problemami zmagają się przedsiębiorcy i jak trudno jest większości z nich zniwelować straty poniesione przez pandemię covid-19. Dostarczamy rozwiązań, które pozwalają wyjść z kryzysu. Poprzez postawienie na rozbudowane case studies skupimy się na najlepszych rozwiązaniach dla poszczególnych branży, a moderowane debaty będą okazją do wymiany myśli każdego uczestnika Kongresu.

Pamiętaj, wiedza jest podstawą do budowania marki. Nie możesz z niej nie skorzystać. Zmień z nami oblicze polskiego biznesu i weź udział w Company Management Congress!

Udział w wydarzeniu potwierdzony będzie certyfikatem poświadczonym przez Partnerów Merytorycznych wydarzenia.

Złotym sponsorem wydarzenia została spółka Respect Energy. Partnerem merytorycznym jest Quest Change Managers Sp. z o.o. Zaś Partnerem wydarzenia KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna.

Company Management Congress

Termin: 20 maja 2021

Miejsce: DoubleTree by Hilton Warsaw, Warszawa