Długo zapowiadany Brexit stał się już rzeczywistością. Wynegocjowana umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską (UE), a Wielką Brytanią utrzymała wykonywanie transportu na dotychczasowych zasadach, jednak wprowadziła też nowe obowiązki.

Temu zagadnieniu oraz regułom obowiązującym na brytyjskich drogach poświęcony jest najnowszy przewodnik ABC Przewoźnika. Wielka Brytania – nowe obowiązki dla przewoźników przygotowany przez PKO Leasing i kancelarię Koben.

Przewóz do i z Wielkiej Brytanii czy na pewno bez ograniczeń?

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje możliwość wykonywania przewozów do i z terytorium Unii Europejskiej oraz do i z Wielkiej Brytanii, a także przez terytorium Wielkiej Brytanii bez ograniczeń, natomiast konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Po pierwsze przewoźnik musi posiadać w pojeździe właściwe dokumenty celne m.in. wypis z licencji wspólnotowej, dowód ubezpieczenia pojazdu i naczepy – Międzynarodowa Karta Ubezpieczenie Samochodu, świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy i inne.

Dodatkowo, wznowienie pełnych kontroli celnych na granicach, sprawiło że przewoźnik w każdym przypadku musi pamiętać o zgłoszeniu towaru. Może zrobić to samodzielnie lub skorzystać z usług agencji celnej, a dla wszystkich procedur kontroli celnej jest wymagana odpowiednia deklaracja bezpieczeństwa i ochrony.

– Nowe obowiązki nałożone na przewoźników mogą wydawać się zawiłe, dlatego zachęcamy do kontaktowania się bezpośrednio z agencjami celnymi, które mogą odpowiedzieć na pytania przewoźników. Jest to nowa sytuacja, która niestety może cały czas dynamicznie się zmieniać, co dodatkowo utrudnia pracę agencji celnych i wydłuża ich czas reakcji. Stąd wielogodzinne oczekiwanie na samą informację, w które miejsce przewoźnik ma udać się na odprawę – komentuje Piotr Gąska, Dyrektor Rynku Transportu Ciężkiego w PKO Leasing.

Jeśli chodzi o wwóz towarów do UE, to nowe przepisy zmniejszyły liczbę przejazdów z Wielkiej Brytanii (typu „cross-trade” lub kabotażowe – zarobkowe) z trzech do dwóch, przy czym w ciągu siedmiu dni od rozładunku w Wielkiej Brytanii dopuszcza się maksymalnie jeden przejazd kabotażowy. Oba dodatkowe przejazdy mogą być kursami kabotażowymi tylko dla operatorów w Irlandii i w Irlandii Północnej i to pod warunkiem, że odbywają się one z Irlandii Północnej w ciągu 7 dni.

Bez kar dzięki skutecznym systemom zabezpieczającym pojazdy

Nowością mają być kary za brak dostatecznego zabezpieczenia pojazdu przed wtargnięciem osób nieupoważnionych. Bez znaczenia będzie przy tym, czy w pojeździe znajdują się takie osoby, czy też nie. Co więcej, rząd rozważa również wprowadzenie kary w każdym przypadku, gdy w pojeździe znajdują się osoby nieupoważnione, nawet jeśli został on w prawidłowy sposób zabezpieczony. – Zalecamy, aby uzyskać akredytację systemu zabezpieczeń wydaną przez brytyjski organ Border Force. Akredytacja systemu zabezpieczeń, podczas ujawnienia wtargnięcia obcych osób pomoże znacząco zmniejszyć ewentualną grzywnę lub w ogóle odstąpić od jej nakładania – wspomina Marek Kliś z Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

– Ważne jest, żeby przewoźnik wprowadził skuteczny system, który uniemożliwi przewóz osób nieupoważnionych. Jeśli ktoś obcy wkroczy zaś do pojazdu, przewoźnik powinien wiedzieć, jakie czynności należy wykonać, aby uniknąć grzywny. Tutaj dobrym sposobem jest „check lista”, która jest pisemnym poświadczeniem, że w firmie jest wdrożony skuteczny system zabezpieczeń oraz zostały wykonane wszystkie czynności, aby zapobiec wtargnięciu. To wszystko jest bardzo ważne w procesie odwoławczym, w przypadku wykrycia nielegalnych osób w pojeździe – dodaje Piotr Gąska, ekspert PKO Leasing.

W dalszym ciągu ekologicznie nad Tamizą

Strefy czystego powietrza funkcjonują aktualnie w Londynie, Bath oraz Birmingham. Portsmouth wprowadzi opłaty jesienią 2021 r., a w roku 2022 kolejne miasta przystąpią do programu stref czystego powietrza. – Udając się do Londynu, warto pamiętać o opłatach za przejazd w Strefie Niskiej Emisji Spalin. Obowiązuje ona od lutego 2008 roku. Pojazdy, które nie spełniają ustalonej, w zależności od strefy, klasy emisji spalin, obowiązane są zarejestrować się w systemie i uiścić opłatę dzienną. W przypadku braku uiszczenia opłaty nakładane będą kary – mówi Marek Kliś.