InPost ma już 14000 Paczkomatów

InPost uruchomił Paczkomat® nr 14.000 w liczących ponad 5 tysięcy mieszkańców Sejnach, w województwie podlaskim. Coraz więcej urządzeń InPostu znajduje się w mniejszych miastach i na wsi. Tym samym infrastruktura Paczkomatów® InPost jest największą i najlepiej dostępną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Polsce.

– Nowe Paczkomaty® nie tylko instalujemy w ekspresowym tempie, ale do tego w ramach programu Green City lokujemy urządzenia przy współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi społecznościami – tak, aby nasze urządzenia w sposób harmonijny wtapiały się w tkankę miejską. Dodatkowo, by jeszcze bardziej niwelować ślad węglowy obiegu paczki w ostatniej mili – do miast partnerskich trafiają zeroemisyjne samochody elektryczne. Przy nowo stawianych urządzeniach kładziemy także innowacyjną kostkę brukową oczyszczającą powietrze i wprowadzamy Paczkomaty® autonomiczne – zasilane energią słoneczną” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Brzoska podkreśla, że firma stawia na równomierny rozwój sieci Paczkomatów®, bo ma nadal setki zgłoszeń i zapytań z całej Polski.

– Wciąż wielu klientów pisze do nas, bo chce mieć bliżej do naszych maszyn. Dlatego stawiamy tak mocny nacisk na rozwój naszej sieci w mniejszych miastach i na wsi. Paczkomaty® są witane z entuzjazmem, gdyż rozwiązują wiele problemów lokalnych społeczności – gdzie mieszkańcy muszą często jechać kilka czy kilkanaście kilometrów do najbliższego punktu pocztowego. Dzięki nam mogą łatwo nadawać swoje paczki i zamawiać towary z odległych sklepów. Paczkomaty® stały się nieodłącznym elementem infrastruktury publicznej – zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach – zaznacza założyciel InPost.

Paczkomaty® InPost są najbardziej ekologiczną formą zakupów internetowych. Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta. Tylko w 2020 roku dostawy do Paczkomatów® InPost ograniczyły emisję CO2 o ponad 180.000 ton. Dalszy rozwój i optymalizacja sieci Paczkomatów® InPost przyczyni się to do ograniczenia ruchu samochodowego w miastach, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu.