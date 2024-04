Javier van Engelen CFO InPost Group

InPost powołał na stanowisko CFO Grupy Javiera van Engelen. To doświadczony menedżer, ekspert w dziedzinie finansów, który pełnił funkcje CFO w wielu międzynarodowych firmach.

Javier van Engelen jest doświadczonym managerem w obszarze finansów. Pełnił wiele zarządczych ról w międzynarodowych firmach z branży produkcyjnej, FMCG, retail czy farmaceutycznej. Pracował w firmach giełdowych, właścicielskich, rodzinnych czy private equity. Ostatnio pełnił funkcje CFO i członka zarządu w Signify. Wcześniej był CFO w Jerónimo Martins oraz Grupo Telepizza. Posiada także doświadczenie w obszarze produkcyjnym oraz fuzjach i przejęciach, zdobyte na wcześniejszych etapach kariery w Procter & Gamble, a także później w rolach CFO w firmach AstraZeneca oraz Triumph International.

– Powołanie Javiera na stanowisko CFO Grupy InPost to ważna decyzja dla naszego międzynarodowego rozwoju. To doświadczony i wszechstronny fachowiec, piastujący wcześniej stanowiska managerskie w finansach w Polsce i za granicą. Ma duże doświadczenie w pracy z międzynarodowymi zespołami, w tym na rynku polskim jako CFO Jerónimo Martins. Ponadto Javier ma bogate doświadczenie w handlu detalicznym – zarówno w segmencie żywności, jak i mody, a także w przemyśle. Jego doświadczenie pozwoli mu odegrać ważną rolę w realizacji strategii InPost i umacnianiu naszej pozycji lidera na europejskim rynku rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

– To wyjątkowy czas, aby dołączyć do Grupy InPost. Po ogromnym sukcesie modelu biznesowego w Polsce, dalsza udana internacjonalizacja powinna sprawić, że Grupa InPost stanie się numerem jeden wśród europejskich dostawców usług logistycznych dla e-commerce. Cieszę się, że będę mógł przyczynić się do kolejnego sukcesu Grupy – dodał Javier van Engelen, CFO Grupy InPost.