Hubert Hurkacz nowym ambasadorem oraz inwestorem Waterdrop

Waterdrop ogłasza rozpoczęcie współpracy z wybitnym polskim tenisistą Hubertem Hurkaczem. Polak, zajmujący obecnie dziesiąte miejsce w światowym rankingu ATP, dołączył do grona ambasadorów oraz inwestorów firmy. Austriacka marka, promująca prawidłowe nawyki dotyczące nawadniania się, znana jest z ekologicznych produktów takich jak butelki wielokrotnego użytku oraz rozpuszczalne kapsułki bez dodatku cukru i konserwantów. Firma poszerza swój globalny zasięg dzięki współpracy z czołowymi sportowcami.

Waterdrop ogłasza zamknięcie rundy inwestycyjnej, w wyniku której ambasadorem oraz inwestorem marki został Hubert Hurkacz. Sportowiec ten to najwyżej sklasyfikowany polski tenisista w historii rankingu ATP. Jego kariera obfituje w sukcesy, w tym wygrane w siedmiu turniejach ATP Tour. Do jego największych osiągnięć należą dwa tytuły Masters 1000: Miami Open w 2021 roku, Shanghai Masters w 2023 roku oraz półfinał Wimbledonu. Współpraca ta podkreśla zaangażowanie Waterdrop w świat tenisa. Dodatkowo firma jest oficjalnym partnerem turniejów ATP.

–Bardzo cieszymy się, że możemy ogłosić partnerstwo z tak wybitnym sportowcem, jakim jest Hubert Hurkacz. To wzór do naśladowania zarówno na korcie, jak i poza nim. Dodatkowo możemy pochwalić się rozpoczęciem współpracy z innymi czołowymi zawodnikami ATP oraz WTA. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że tak znaczące postacie ze świata tenisa decydują się na wspieranie naszej misji. To potwierdzenie, że nasze zaangażowanie w promowanie zdrowego i zrównoważonego nawadniania się znajduje poparcie w autentycznych wartościach naszych partnerów, którzy podzielają nasze ideały – powiedział CEO Waterdrop, Martin Donald Murray

Idea nawadniania organizmu oraz świata bez plastiku

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Waterdrop niemal połowa Polaków zapomina o piciu wody. Z kolei według Plastic Pollution Coalition, co minutę na całym świecie kupuje się milion plastikowych butelek, a 91 proc. całego produkowanego plastiku nie podlega recyklingowi. Dlatego marka zwraca szczególną uwagę na promowanie zarówno prawidłowego nawadniania się, jak i konieczność wyeliminowania plastiku z codziennego użytku. Nowi ambasadorzy i inwestorzy marki, którymi są gwiazdy tenisa: Taylor Fritz, Elina Svitolina, Sebastian Korda, Andrey Rublev i Cameron Norrie, aktywnie wspierają tę misję, dążąc do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych w branży tenisowej i promowania zdrowego stylu życia globalnie.