Wielozadaniowy contact center – czym jest i jakie daje korzyści

Kilkadziesiąt lat temu ludzie byli w stanie funkcjonować w społeczeństwie i zarządzać przedsiębiorstwami praktycznie bez dostępu do jakiejkolwiek innowacyjnej technologii. Nie było komputerów, nie było telefonów komórkowych, o Internecie już nie wspominając. Obserwując dynamiczny rozwój informatyczny i teleinformacyjny, który dzieje się na naszych oczach, naprawdę można się zastanawiać “jak to wszystko kiedyś funkcjonowało, bez innowacyjnych rozwiązań”?

Na szczęście dzisiaj nie to jest naszym głównym dylematem, a raczej to jak najefektywniej wykorzystać w pracy dostępne nowinki technologiczne oraz zintegrowane systemy obsługi. Jednym z takich systemów, który zrewolucjonizował świat telekomunikacji oraz obsługi klienta i wpłynął znacząco na tempo pracy największych przedsiębiorstw są contact centers. Dzięki contact center’om najwięksi gracze na rynku mogą skutecznie zoptymalizować swoją pracę związaną z masową obsługą klienta. I nie mówimy tu już tylko i wyłącznie o kontakcie telefonicznym, ale o szerokim wykorzystaniu bardzo wielu różnych źródeł komunikacji. Dowiedz się czym są dzisiejsze contact center’y i jakie funkcjonalności mogą zaoferować.

Czym jest contact center?

Contact Center jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie dużych firm i przedsiębiorstw, którym do komunikacji z klientem nie wystarcza już tradycyjny call center oparty na kontakcie z klientami za pośrednictwem telefonu. Contact Center to rozwinięcie idei call center, gdzie do kontaktu z klientami wykorzystuje się różne formy komunikacji, takie jak chociażby telefon, e-mail, helpdesk, webchat, SMS i sieci społecznościowe. W systemie contact center wszystkie kontakty od klientów znajdują się w jednej wspólnej kolejce oczekującej, a dopiero później są kierowane według odpowiednich kryteriów do właściwych konsultantów contact center zajmujących się obsługą danego kanału komunikacyjnego.

Jakie funkcjonalności posiada contact center?

Contact Center jest narzędziem wielozadaniowym, które łączy w sobie większość form komunikacji, wykorzystywanych w dzisiejszych czasach do kontaktu z klientem. Wśród najważniejszych funkcjonalności, które oferuje zintegrowany system contact center możemy wyróżnić: inbound – połączenia przychodzące, outbound – połączenia wychodzące, helpdesk – email, webowy czat na stronie firmy, obsługę Facebook Messengera, wykorzystanie WhatsApp do celów biznesowych, wykorzystanie Vibera do celów biznesowych, SMS czat, system CRM – Client Relationship Management, Real Time Raporting – czyli szczegółowe raporty i podsumowania, Wallboard – czyli aplikację do wyświetlania bezpośredniego statusu contact center, zaawansowaną analitykę, Chatbot dla klientów, Robocaller – czyli narzędzie do automatycznego wybierania kontaktów z listy, VideoChat i wspólne przeglądanie z klientem na żywo, Web click-to-call – czyli widżet do wykonywania połączeń umieszczony bezpośrednio na stronie internetowej, obsługę MicrosoftTeams oraz praktyczną aplikację mobilną, która zbiera wszelkie informacje na temat działania contact center w jednym miejscu.

Twoja firma się rozrosła i nie wyobrażasz sobie już dłużej kontaktowania się ze swoimi klientami w tradycyjny sposób? Szukasz godnego zaufania systemu call center dla swojej firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązanie, jakim jest Daktela Contact Center – https://www.daktela.com/pl/. Firma opiera swoją działalność contact center na zasadzie chmury z licznymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Przekonaj się jak to działa – to naprawdę wygodne! Zobacz jak łatwy może być dostęp do wielu różnych kanałów komunikacji, takich jak: telefon, e-mail, helpdesk, webchat, SMS i sieci społecznościowe. A to wszystko w jednej, praktycznej aplikacji! Przekonaj się jak Daktela Contact Center może rozwiązać Twoje dotychczasowe problemy ze sprzedażą czy pomocą dla klienta. Obejrzyj prezentację online i przetestuj to innowacyjne narzędzie za darmo! Sprawdź koniecznie już teraz!