196,6 mln zł przychodów, 101,5 mln zysku i ponad 38 tys. nowych klientów. Wstępne wyniki finansowe Grupy XTB za III kwartał 2021 roku.

Wzrost zysków i przychodów w III kwartale

W III kwartale 2021 roku Grupa XTB odnotowała znaczący 40,8% wzrost przychodów

(w porównaniu z III kwartałem 2020 roku) ze 139,6 mln zł do 196,6 mln zł. Zwiększeniu uległ także wypracowany w tym okresie skonsolidowany zysk netto, który sięgnął 101,5 mln zł (wzrost o 48,4 % w porównaniu do III kwartału ub. r. kiedy zysk sięgnął 68,4 mln zł). Wskaźnik zysku z działalności operacyjnej (EBIT) w III kwartale 2021 roku również uległ zwiększeniu do 111,8 mln zł wobec 79,4 mln zł rok wcześniej.

– W III kwartale br. Grupa wypracowała znaczące wzrosty jeżeli chodzi zarówno o przychody, jak i o zysk. Co najważniejsze, wzrosty te oparte są na silnym fundamencie w postaci stale rosnącej bazy nowych i aktywnych klientów. Pomimo tego, że trzeci kwartał to głównie wakacyjne miesiące, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki – także dzięki codziennemu wysiłkowi naszego zespołu. Stale rozwijamy ofertę i doskonalimy naszą platformę oraz technologię. W tym kwartale otworzyliśmy także nowe biuro w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz otrzymaliśmy licencję w Republice Południowej Afryki. – powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

W III kwartale 2021 roku znacząca aktywność klientów XTB na rynku przełożyła się na większy obrót instrumentami pochodnymi CFD, który wyniósł 1 044 tys. lotów (III kwartał 2020: 760 tys. lotów), oraz wzrost rentowności na lota do 188 zł (III kwartał 2020: 184 zł).

Zrealizowany cel oraz więcej nowych i aktywnych klientów

Stale rosnąca liczba nowych klientów stanowi jeden z fundamentów rozwoju Grupy XTB. Już w lipcu – pierwszym miesiącu III kwartału – Grupa XTB zrealizowała zapowiadany przez prezesa Omara Arnaout cel na ten rok i przekroczyła barierę 120 000 nowych klientów znacznie przekraczając ją na koniec kwartału i kończąc pierwsze dziewięć miesięcy tego roku z wynikiem 146 427 nowych klientów. Stanowi to rekordowy 98,9% wzrost wobec 73 612 nowych klientów pozyskanych w ciągu pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku. W trzecim kwartale br. Grupa pozyskała 38 573 nowych klientów, blisko o połowę więcej niż 21 178 pozyskanych w analogicznym okresie 2020 roku. Łącznie do grona klientów XTB na koniec III kwartału 2021 roku należało 388 973 osób.

Wskutek kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne o 100,6% wzrosła także średnia liczba aktywnych klientów – z 53 309 w III kwartale 2020 roku do 106 961 w analogicznym okresie tego roku.

– W obszarze klienckim cieszy nas nie tylko realizacja założonego celu 120 tys. nowych klientów aż na 5 miesięcy przed końcem roku, ale przede wszystkim stałość w pozyskiwaniu nowych klientów, gdyż to ten parametr ma znaczenie dla zabezpieczenia wzrostu przychodów i zysków Grupy w długim terminie. Co ważne, wspiera go także rosnąca baza aktywnych klientów, którą de facto podwoiliśmy w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku. – podsumował Omar Arnaout.

We wrześniu rozpoczęła się także nowa odsłona globalnej kampanii marketingowej promującej możliwość bezprowizyjnego inwestowania w akcje do 100 000 Euro miesięcznie. Nowy spot z udziałem ambasadora XTB portugalskiego trenera José Mourinho obejrzano już ponad 3 mln razy. Kolejne etapy kampanii i inne działania marketingowe będą realizowane także w kolejnym kwartale.

Celem Grupy jest staniem się pierwszym wyborem i kompleksowym rozwiązaniem dla każdego inwestora. Obecnie, klienci XTB mogą inwestować w aż 5400 różnych instrumentów finansowych w tym m.in akcji i funduszy ETF oraz kontraktów CFD na rynku Forex, na indeksy, towary, akcje, oraz fundusze ETF, XTB oferuje także możliwość inwestowania w CFD na kryptowaluty. Na początku września do oferty dołączyło dziewięć nowych instrumentów opartych o kryptowaluty. Zainteresowanie tymi instrumentami stale rośnie – w pierwszej połowie 2021 roku 20% klientów XTB wykonało choć jedną transakcję z użyciem CFD opartych na tych instrumentach, a dla blisko 10% nowych klientów transakcja z użyciem CFD na kryptowaluty była pierwszą, którą wykonali po otwarciu rachunku.

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2021 r. ukształtowały się na poziomie 84,8 mln zł i były o 24,7 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego (III kwartał 2020 r.: 60,1 mln zł).

Grupa XTB kontynuuje ekspansję geograficzną

29 lipca 2021 roku, wraz z rozpoczęciem działalności operacyjnej przez XTB MENA Limited w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Grupa XTB osiągnęła kolejny ważny etap w ramach ekspansji geograficznej. Na otwarcie nowego biura w Dubaju pozwoliło uzyskanie licencji

od lokalnego regulatora DFSA, które miało miejsce również w III kwartale br. – 11 lipca. Klienci nowo otwartego biura posiadają dostęp do prawie 2 tys. instrumentów finansowych CFD.

Z czasem oferta ta będzie rozwijana i modyfikowana w odpowiedzi na potrzeby i preferencje lokalnych inwestorów. Podobnie jak na innych rynkach, w ZEA XTB mocno stawia na edukację i współpracę z uznanymi lokalnymi partnerami.

Również w III kwartale br. tj. 10 sierpnia 2021 roku spółka zależna XTB Africa (PTY) Ltd. otrzymała licencję na prowadzenie działalności w Republice Południowej Afryki. Zarząd Grupy koordynuje obecnie prace przygotowawcze mające na celu rozpoczęcie działalności operacyjnej na tym rynku w II połowie 2022 r.

– Zgodnie z założonym planem i zaledwie po trzech tygodniach od otrzymania licencji Dubai Financial Services Authority rozpoczęliśmy działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oferując klientom z tego regionu dostęp do blisko 2 tys. instrumentów oraz naszych rozwiązań i najwyższej klasy obsługi. Choć na ocenę jego sukcesu musimy poczekać 9-12 miesięcy, chcemy mocno inwestować w ten region i z czasem stać się znaczącym brokerem w krajach Bliskiego Wschodu. – dodał Omar Arnaout.

Kluczowe znaczenie polskiego rynku

Równolegle z ekspansją geograficzną, Grupa XTB poświęca uwagę na umacnianie pozycji

na rynkach, na których prowadzi działalność. W III kwartale 2021 r. 31,0% przychodów Grupy pochodziło z Polski (III kwartał 2020 r.: 34,5%).

III kwartał br. upłynął pod znakiem umacniania pozycji na rynku oraz przygotowywania działań inicjujących ofensywę marketingową i edukacyjną, której start miał miejsce pod koniec III

i na początku IV kwartału. Wsparta nową odsłoną kampanii marketingowej z udziałem José Mourinho oferta bezprowizyjnego inwestowania w akcje do 100 000 EUR obrotu miesięcznie cieszy się dużym uznaniem przyciągając nowych klientów. W porównaniu do poprzedniego kwartału, do ponad 5 400 wzrosła także liczba dostępnych dla polskich inwestorów instrumentów finansowych. Stale rozwijana platforma xStation oraz udoskonalana aplikacja xStation Mobile cieszy się dużym uznaniem klientów i należy do grona najlepiej ocenianych aplikacji brokerów.

Na jesień zaplanowano także VI edycję największej bezpłatnej konferencji online

dla inwestorów – XTB Investing Masterclass, która odbyła się 22 października.

– Na sukces XTB w Polsce składają się trzy elementy – największa darmowa baza wiedzy dla inwestorów na rynku, własna wielokrotnie nagradzana platforma xStation oraz xStation mobile połączona ze świetną obsługą klienta i stale rozwijaną oferta inwestycyjną. W trzecim kwartale pomogła również nowa odsłona kampanii marketingowej z José Mourinho promująca bezprowizyjne inwestowanie oraz działania edukacyjne, które są szczególnie istotne w sytuacji, kiedy pozyskujemy tysiące nowych klientów, dopiero zaczynających swoją przygodę z inwestowaniem. Wraz z partnerami, chcemy im pokazać najlepsze praktyki i podzielić się doświadczeniami, które pomogą zorientować im się w świecie inwestycji – powiedział Jakub Paturalski dyrektor polskiego oddziału XTB.