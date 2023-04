Wyczekiwanie na nowe sygnały

Na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych trwa wyczekiwanie na pojawienie się jakichś nowych sygnałów. Poziomy głównych indeksów niewiele się wczoraj zmieniły (S&P 500 +0,09 proc., DJIA -0,03 proc., Nasdaq Composite -0,04 proc.) pozostając lekko poniżej swoich maksimów z ostatnich miesięcy.

Obecnie wycena kontraktów na oprocentowanie funduszy federalnych („FED funds rate”) sugeruje 86 proc. prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp Rezerwy Federalnej o 0,25 pkt. proc. w maju. Przewodniczący oddziału FED w Atlancie Raphael Bostic wskazując na ciągle zbyt wysoki poziom inflacji opowiedział się wczoraj za jeszcze jedną podwyżką stóp i utrzymywaniem ich powyżej poziomu 5 proc. przez jakiś czas. Jego odpowiednik z Saint Louis James Bullard wskazując na dużą siłę rynku pracy w USA stwierdził, że dominujące na rynku obawy przed recesją są przesadzone i opowiedział się za opowiedział się za dalszym zaostrzaniem polityki pieniężnej.

Dziś rano ok. godz. 9:15 cena kontraktów terminowych na S&P 500 spadała o 0,28 proc.

Na rynkach akcji w Azji i Oceanii lekko dziś rano przeważały nieznaczne spadki. Nikkei spadł o 0,18 proc., ale nadal utrzymywał się w pobliżu swoich lokalnych maksimów z okresu minionego roku.

W Europie również lekko dominowały spadki głównych indeksów rynków akcji. Nadal wyróżniał się francuski CAC 40 ustanawiający swe nowe historyczne rekordy (+0,47 proc. ok. godz. 0:15). Niemiecki DAX, który wczoraj osiągnął swój najwyższy poziom od roku tracił dziś rano 0,19 proc.

WIG-20, który wczoraj na chwilę przekroczył najwyższy od lutego br. poziom 1900 pkt. spadał dziś ok, godz. 9:25 o 0,32 proc. Z poziomem oporu wyznaczanym przez swe lokalne maksimum z października 2021 walczył dziś rano WIG-Nieruchomości. Wśród składników sWIG-u 80 warto zwrócić uwagę na dzisiejsze nowe cykliczne maksima kursów akcji spółek Alumetal, Rainbow Tours i Echo Investment.

Rosnąc dziś powyżej poziomu 3,6 proc. rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych atakowała dziś swe miesięczne maksimum.

Swą hossę kontynuowały kontrakty na kakao na ICE osiągając dziś rano kolejny najwyższy poziom od 2016 roku. Ceny kontraktów na ropę naftową i gaz ziemny, a także na metale szlachetne lekko dziś rano spadały.

Po ubiegłotygodniowej – drugiej od lutego br.- nieudanej na razie próbie przełamania poziomu 1,10 proc. kurs EUR/USD niewiele się dziś rano zmieniał. Obserwowana ostatnio siła euro względem USD po części wynika z wiary, że o ile amerykańska Rezerwa Federalna zbliża się do końca obecnej serii podwyżek stóp, a w drugim półroczu możemy wręcz liczyć na pierwsze obniżki, to podobna zmiana polityki ECB jest bardziej odległa w czasie.

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w połowie marca przełamał kluczowy poziom oporu wyznaczany w okolicach 250000 USD przez swego maksima z sierpnia ub.r. i lutego br., we wtorek i środę próbował wrócić poniżej poziomu 30000 USD. Ta próba na razie okazywała się nieudawana. Wtorek przyniósł ostatecznie 3,08 proc. wzrost kursu BTC/USD, a dziś rano ok. godz. 8:45 kurs pomimo spadku o 0,88 proc. nadal utrzymywał się powyżej poziomu 30000 USD tuż poniżej osiągniętego 14 kwietnia br. najwyższego poziomu od czerwca ub.r. Rozmiary opuszczonej górą w marcu 9-miesięcznej konsolidacji pomiędzy poziomami ok. 15000 USD i 25000 USD sugerują na tym rynku poziom ok. 40000 jako średnioterminowy cel trwającej od listopada ub.r. roku zwyżki.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers