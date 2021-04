Wypłata trzynastej emerytury – na co wydadzą ją emeryci?

Z danych GUS wynika, że comiesięczne wydatki emeryta pochłaniają średnio ¾ dochodów – najwięcej środków przeznaczanych jest na żywność (28%) i użytkowanie mieszkania (21%).

W kwietniu blisko 10 mln emerytów otrzymało dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 1250,88 zł brutto.

Eksperci Związku Przedsiębiorstw Finansowych podpowiadają, na co warto przeznaczyć trzynastą emeryturę, by zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe.

Comiesięczne wydatki pochłaniają zdecydowaną większość dochodów emerytów. Sytuację finansową nieco poprawia jednak wypłata 13-tej emerytury. Zdaniem ekspertów, dodatkowy zastrzyk gotówki warto przeznaczyć np. na stworzenie tzw. „poduszki finansowej”.

– Dodatkowe środki na koncie oczywiście ucieszą każdego. Zawsze znajdzie się jakiś konieczny zakup lub inny pilny wydatek, na który chcielibyśmy przeznaczyć otrzymane pieniądze. Zachęcamy jednak, by najpierw przeanalizować swoją sytuację finansową. Jeśli z jakiegoś względu mamy zadłużenie, to warto zastanowić się, czy nie przeznaczyć trzynastą emeryturę – lub jej część – w pierwszej kolejności na jego uregulowanie. Jeżeli nasz comiesięczny budżet domowy zwykle jest nadwyrężony, odłóżmy środki na przyszłość – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych, organizacji realizującej kampanię Windykacja – jasna sprawa!

Na żywność, mieszkanie, ale i na pomoc bliskim

Z danych GUS wynika, że większa część emerytury przeznaczana jest na pokrycie najpilniejszych wydatków. 28% pochłaniają zakupy żywnościowe, 21% koszty związane z użytkowaniem mieszkania, a 8% wyroby medyczne i farmaceutyczne. Chociaż w wielu przypadkach miesięczne dochody seniorów są niewielkie, to nie rezygnują oni także z pomocy innym, zwłaszcza rodzinie.

– Chęć pomocy bliskim jest także częstym powodem, dla którego emeryci decydują się na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu. I choć w większości przypadków miesięczne koszty są tak dopasowane, by nie obciążać budżetów seniorów, to niestety zdarzają się sytuacje, przez które nie są oni w stanie spłacić kolejnej raty, np. przez nagłą chorobę i związane z nią wysokie koszty leczenia czy rehabilitacji. Wtedy też może pojawić się zadłużenie. Warto więc zawczasu pomyśleć o poduszce finansowej, by mimo trudnej sytuacji, na bieżąco móc spłacać wszelkie należności – dodaje Marcin Czugan.

Na co przeznaczyć trzynastą emeryturę?

Uregulowanie sytuacji finansowej poprzez spłacenie wszystkich zadłużeń czy odłożenie środków na „czarną godzinę” to dla wielu emerytów komfort, na który zwykle nie mogą sobie pozwolić. Dodatkowy zastrzyk gotówki warto więc przeznaczyć na zadbanie o swój budżet i zabezpieczenie się na wypadek niespodziewanych wydatków. W jaki sposób to zrobić?

Spłata zadłużenia – jeżeli przez trudną sytuację życiową popadliśmy w zadłużenie, to warto te ekstra środki przeznaczyć na ich uregulowanie. W tym celu skontaktujmy się z wierzycielem, by ustalić warunki spłaty. Jeśli dług przejęła firma windykacyjna, to zaproponujmy jednorazową większą wpłatę i poprośmy o rozłożenie na dogodne raty reszty zadłużenia. Okazanie chęci współpracy otworzy nam drogę do negocjacji z firmą windykacyjną.

Poduszka finansowa – jeżeli natomiast nie mamy żadnych zadłużeń, to warto pomyśleć o oszczędnościach. Nigdy nie wiemy, kiedy mogą pojawić się problemy finansowe, dlatego warto być przygotowanym na wszelkie okoliczności. Posiadanie większej sumy pieniędzy na koncie nie tylko sprawi, że poczujemy się bezpiecznie, ale i zachęci do dokładania do niej kolejnych oszczędności w przyszłości.

Wydawanie dodatkowych pieniędzy, gdy ciążą na nas niespłacone zobowiązania, sprawia radość tylko chwilowo. Zadłużenie nie zniknie, może się wręcz powiększyć przez odsetki. Warto więc najpierw uregulować swoją sytuację finansową, by w pełni cieszyć się kolejnym zastrzykiem gotówki – choćby w postaci czternastej emerytury, którą emeryci otrzymają w drugiej połowie roku.