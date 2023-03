Wysyłka palet

Jako przedsiębiorca, dzięki postępującej globalizacji mamy ogromne pole do popisu. Sklepy internetowe znacznie ułatwiają handel z klientami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Firmy kurierskie oferują z kolei swoje usługi, by dostarczać nasze towary dla potencjalnych odbiorców. Myśląc jednak o kurierach, przed oczyma może nam pojawić się stos małych paczek. Nie jest to mylne stwierdzenie, paczki takich rozmiarów często są obsługiwane. A jeśli chcemy eksportować towary na skalę hurtową – lub towary, które same w sobie są duże? Wtedy z pomocą przychodzi oferta wysyłek paletą. Przesyłki paletowe są często używane przez biznesy w transporcie międzynarodowym. Czym jednak dokładnie są? Jakie są przedziały wagowe? Jak zabrać się do nadania takowej? Z czyich usług skorzystać? Tego dowiedzą się Państwo w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym są wysyłki paletowe?

Wysyłki paletowe są wykorzystywane w sytuacjach, gdy wysyłamy towar o gabarytach przekraczających wymiary przesyłek standardowych. Mogą to być zarówno pojedyncze, spore przedmioty pokroju beczek, jak i duża ilość pomniejszych paczek. Istnieje kilka typów palet, różniących się wymiarami. Są one bardzo wytrzymałe, często są więc wykorzystywane nawet w transporcie bardzo ciężkich towarów.

Firmą kurierską, obsługującą różne gabaryty, w tym w wysyłkę palet, jest DSV XPress. Są to specjaliści w transporcie i spedycji międzynarodowej dla firm, również na skalę globalną.

Jakie są dopuszczalne przedziały wymiarowe dla towaru na palecie?

Palety, w porównaniu do przesyłek standardowych, mają dużo większe dopuszczalne gabaryty. Nie oznacza to jednak, że możemy załadować na nie cokolwiek. Przesyłka musi mieścić się w granicach krawędzi danej palety. Przedziały wagowy wynosi od 100 do 1000 kg, przy podziałce na wyższy gabaryt co 100 kg. Dla ułatwienia przytoczymy przykład. Nadając towar ważący 150 kg, musimy płacić za paletę o ładowności 200 kg. Podobnie, nadając towar ważący 308 kg, zapłacimy jak za ładunek do górnej ładowności 400 kg.

W kwestii samych wymiarów palety możemy wyróżnić trzy najpopularniejsze typy:

Europaleta – 120×80 cm;

Półpaleta – 60×80 cm;

Paleta przemysłowa – 120×100 cm, 120×120 cm lub 240×80 cm;

Przekroczenie dopuszczalnych wymiarów na wybranej palecie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Przesyłka jest bowiem wówczas traktowana jako „niestandardowa”.

Jak przygotować paletę do wysyłki?

Jak przy każdej przesyłce, trzeba zadbać o jej zabezpieczenie. W przypadku wysyłek międzynarodowych – szczególnie. Trasa, w którą wyruszy nasz towar, będzie długa i zahaczy o wiele punktów po drodze. To z kolei naraża ją na potencjalne uszkodzenia, jeśli nieprawidłowo ją zabezpieczymy. Rzeczy znajdujące się na palecie warto zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, np. folią stretch. Krawędzie przesyłki powinny być okryte dodatkową warstwą kartony, tektury lub folii, by zapobiec uszkodzeniu. Obowiązkowe jest też usztywnienie zawartości. Najczęściej robi się to taśmami bindującymi. Luzy są niedopuszczalne – mogą one doprowadzić do obsunięć, a dalej do uszkodzenia lub zniszczenia towaru.

Przesyłki paletowe – jakiego przewoźnika wybrać?

Wspomniana wcześniej firma DSV XPress zasługuje tutaj na wyróżnienie. Są na rynku od wielu lat, utrzymując bardzo dobrą reputację wśród klientów biznesowych. Szczycą się oni nie tylko szybkimi czasami dostawy, ale także zdolnością obsługi zarówno wysyłki hurtowej, jak i wielkogabarytowej. Wybierając ich jako kuriera, możemy mieć pewność, że nasze towary dotrą od odbiorców bezpiecznie. Jeśli są Państwo zainteresowani ich ofertą, należy wypełnić formularz kontaktu na podstronie kalkulatora wysyłek. Po wypełnieniu danych przesyłki, przedstawiciel DSV XPress wkrótce skontaktuje się z Państwem z ofertą transportową.