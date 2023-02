XTB opublikowało wstępne wyniki za 2022 rok

Skonsolidowany zysk netto w 2022 roku: 765,7 mln zł, o 222,0% więcej niż w 2021 roku

Ponad 51 tysięcy klientów pozyskanych w IV kwartale i łącznie ponad 196,8 tys. w 2022 roku

Wzrost kwartalnego wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD o 60,3% r/r – z 1,074 mln do 1,720 mln lotów

Zwiększenie rentowności na lota rok do roku o 48,9%

XTB przedstawiło wstępne wyniki finansowe za 2022 rok. W tym okresie spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 765,7 mln zł, który był aż o 222% wyższy niż w 2021 roku. Wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz aktywne działania marketingowe spowodowały, iż miniony rok był również rekordowy pod względem liczby pozyskanych klientów.

Dynamiczny rozwój XTB, przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych spowodował, iż w 2022 roku zanotowano rekordowe wyniki finansowe. W całym 2022 roku XTB wypracowało skonsolidowany zysk netto na poziomie 765,7 mln zł i jest to ponad 3-krotnie więcej niż w poprzedzającym roku (237,8 mln zł). Przychody z działalności operacyjnej po czterech kwartałach minionego roku osiągnęły wartość 1 444,2 mln zł, wobec 625,6 mln zł w 2021 roku. Zwiększenie przychodów o niemal 140% w stosunku rok do roku jest rekordowym osiągnięciem w historii Grupy. Natomiast koszty działalności operacyjnej w 2022 roku ukształtowały się na poziomie 558,6 mln zł (w 2021 roku: 348,8 mln zł).

W 2022 roku kontynuowany był trend dynamicznie rosnącej bazy klientów, jak i liczby aktywnych klientów. W IV kwartale 2022 roku XTB pozyskało ponad 51 tys. klientów, co łącznie z wynikami z poprzednich kwartałów owego roku, daje łącznie ponad 196,8 tys. nowych klientów za cały miniony rok. Tym samym, w każdym z czterech kwartałów firma zrealizowała deklaracje zakładające pozyskanie średnio co najmniej 40 tys. klientów kwartalnie. Łączna liczba klientów na koniec IV kwartału przekroczyła 614,9 tys. Ważnym wskaźnikiem wpływającym na wynik jest średnia liczba aktywnych klientów – ta w IV kwartale wyniosła 161 tys. w porównaniu z 127 tys. w analogicznym okresie poprzedzającego roku. Natomiast w całym 2022 roku średnia liczba aktywnych klientów wyniosła 153 tys. (w 2021 roku: 112 tys.) Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w IV kwartale wyniósł on 1,720 mln transakcji wobec 1,074 mln w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost o 60,3%). Rentowność na lota rok do roku zwiększyła się o 48,9%. Wzrosła również wartość depozytów netto z 2,93 mld zł w 2021 roku do 3,42 mld zł w 2022 roku.

– Niewątpliwie 2022 rok był dla XTB rekordowy. Duża zmienność na rynkach finansowych oraz rosnąca inflacja spowodowały, że społeczeństwo inaczej zaczęło patrzeć na zarządzanie pieniędzmi. W efekcie czego, zauważalne było wzmożone zainteresowanie inwestycjami na rynkach finansowych, zarówno w sposób bardziej aktywny, jak i pasywny. Lata budowania międzynarodowej marki, zwiększenie bazy klientów, rozwój oferty produktowej oraz stawianie na edukację finansową przełożyły się na nasze wyniki finansowe – komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Jeśli chodzi o przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, to w IV kwartale 2022 roku najbardziej zyskowne były CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 52,5%. Ta sama klasa aktywów przyniosła również najwięcej przychodów Grupie w całym 2022 roku (46,4%). Jest to konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o indeksy US 100, DAX (DE30) czy też US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte o towary, z udziałem w strukturze przychodów w całym 2022 roku wynoszącym 33,8% (w IV kwartale 2022 roku: 40,9%., a wiodącymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach złota, ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Przychody na instrumentach CFD opartych na waluty stanowiły w całym 2022 roku 17,0% wszystkich przychodów.

Koszty działalności operacyjnej w 2022 roku ukształtowały się na poziomie 558,6 mln zł i były o 209,8 mln zł wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku (348,8 mln zł). Najistotniejszymi pozycjami były koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, będące efektem rozwoju firmy i wzrostu zatrudnienia oraz koszty marketingowe, wynikające z nowych działań promocyjnych. W IV kwartale XTB kontynuowano globalną kampanię marketingową z ambasadorem marki Conorem McGregorem, jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych na świecie zawodników mieszanych sztuk walki. Co więcej, jest on jednym z najlepiej zarabiających sportowców na świecie, czego dokonał dzięki wielu sukcesom zarówno sportowym, jak i inwestycyjnym. Fintech, zgodnie ze swoją strategią, stale pracuje nad uatrakcyjnieniem swojej oferty. Wszystko za sprawą skupienia się na dotarciu do klienta masowego, co obecnie jest priorytetem w rozwoju spółki.

– Miniony rok był dla nas niezwykle budujący, ponieważ pokazaliśmy, że potrafimy doskonale wykorzystywać okazje rynkowe. Obecnie naszym priorytetem jest dalsze rozbudowanie bazy klienckiej, dlatego kontynuujemy szeroko zakrojone działania marketingowe. W 2023 roku chcielibyśmy jeszcze podnieść poprzeczkę i pozyskiwać kwartalnie co najmniej 40-60 tys. nowych klientów. To jednak nie wszystko. Śmiało mogę powiedzieć, że inwestowanie weszło do mainstreamu, dlatego naszą ambicją jest również dotarcie do klienta masowego. Dlatego, pracujemy nad wprowadzeniem do oferty nowych produktów, które pozwolą nam jeszcze bardziej zwiększyć liczbę aktywnych użytkowników – komentuje Omar Arnaout.