E-office cieszy się coraz to większą popularnością, stając się doskonałą alternatywą dla klasycznych biur w centrum miasta. Przedsiębiorcy, ceniący sobie pracę zdalną oraz firmy, szukające sposobu na optymalizację kosztów, niezwykle chętnie sięgają po to rozwiązanie, odkrywając stopniowo coraz to więcej, innych zalet.

Od ponad 20 lat przedsiębiorcy potwierdzają, że można z powodzeniem prowadzić biznes mając siedzibę w formie e-office. Przyjrzymy się zatem temu zagadnieniu nieco bliżej.

Co to jest wirtualne biuro?

Zacznijmy jednak od początku, czyli od wyjaśnienia czym właściwie jest wirtualne biuro. Jest to usługa polegająca na outsourcingu naszej obsługi biurowej, bez jednoczesnej konieczności fizycznej obecności w danym miejscu.

Tworzenie takiego wirtualnego adresu, przede wszystkim, ma za zadanie zredukować koszty, które związane są z wynajmowaniem lokalu czy zatrudnianiem pozostałych pracowników. Najprościej mówiąc – zapewniają rejestrację przedsiębiorstwa pod pewnym, wskazanym przez siebie adresem, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie działalność z np. naszego domu.

Warto nadmienić, że wirtualne biuro umożliwia posiadanie m.in. indywidualnych numerów telefonów, obsługi prawnej, obsługi księgowej, przechowywania dokumentów czy założenia rachunku firmowego.

Skąd pomysł wirtualnych biur?

Pomysł wirtualnych biur narodził się w 1994 roku, dzięki pomysłodawcy – Ralphowi Gregorowi. To on jako pierwszych przeprowadził obserwacje społeczną, której wnioski pozwoliły sądzić, że szerokie grono przedsiębiorców nie potrzebuje i nie chce prowadzić własnego biura – m.in. ze względu na duże koszty. Idea i pomysł stosowania e-biznesów ugruntowała się niedługo po przekazaniu wyników obserwacji, a firma, którą założył Ralph prosperuje do dziś, odnosząc spore sukcesy.

Zalety takiego rozwiązania

Poniekąd już z powyższego wstępu wywnioskować możemy jakie są największe zalety wirtualnego biura. Uporządkujmy zatem tą wiedzę i zbierzmy wszystkie te wartości w jedno miejsce.

Po pierwsze – największą zaletą i często podstawowym determinantem do założenia wirtualnego adresu jest zmniejszenie wysokości opłat za czynsz i media. Efektem tego jest ogólna optymalizacja kosztów, związanych z np. jego wyposażeniem.

Po drugie – adres wirtualny nie stawia tak wiele ograniczeń, jak moglibyśmy pierwotnie przypuszczać. Prawda jest taka, że biura tworzone w ten sposób nadal zatrudniają szeroką kadrę pracowników, korzystając m.in. z usług księgowych. Przekonanie więc, że e-biznes okraszony jest mnóstwem ograniczeń dla przedsiębiorców jest dużym uproszczeniem – często zupełnie niesłusznym.

Po trzecie – możemy sięgnąć po nieocenioną pomoc w kwestii formalnej, która często jest kołem ratunkowym dla niezdecydowanych lub początkujących biznesów. Chcąc założyć np. wirtualny adres Wrocław skorzystać możemy z pomocy Dc.Biz, oddając tym samym trudne zadanie zaufanej i doświadczonej w tej materii firmie.

Po czwarte – zyskujemy prestiżowy adres w centrum miasta, dzięki czemu zdobywany znaczącą przewagę konkurencyjną. Tak oto założone wirtualne biuro Wrocław pozwala nam zyskać klientów z całego województwa, wzmacniając tym samym wizerunek i markę na rynku. Profesjonalna wizytówka firmy staje się więc solidnym filarem, który zachęca klientów do skontaktowania się i zapoznania się z naszymi usługami.

Po piąte – i ostatnie – zyskujesz swobodę, dzięki której możesz pracować w każdym miejscu i o każdym czasie, przyjeżdżając jedynie na okazjonalne spotkania z klientem (w np. wynajmowanej na godziny sali konferencyjnej).