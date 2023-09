Zastosowania konstrukcji stalowych – gdzie wykorzystuje się ich potencjał?

Konstrukcje stalowe mają wielki potencjał, co sprawia, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Nie bez powodu znajdują zastosowanie w różnych branżach. Z łatwością można przystosować je do indywidualnych potrzeb. Uchodzą za funkcjonalne, proste w montażu, wytrzymałe. Co warto o nich wiedzieć i gdzie można je wykorzystać?

Parametry użytkowe konstrukcji stalowych

Każda konstrukcja stalowa musi być projektowana oraz wznoszona zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Jej trwałość zależy od wielu różnych czynników. Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacząco podnoszą finalną żywotność obiektu. Konstrukcja wznoszona jest z gotowych modułów, a technika montażu oddziałuje na poziom wytrzymałości oraz odporności na negatywne działanie czynników otoczenia.

Parametry użytkowe konstrukcji stalowych mogą słabnąć wraz z upływem lat. Wiadome jest, że poszczególne komponenty ulegają zużyciu. Dotyczy to w szczególności elementów newralgicznych, czyli bardziej narażonych na usterki. Zużycie techniczne można jednak spowolnić poprzez regularne przeglądy oraz konserwację. To skuteczny sposób na to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia przedwczesnych usterek, które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkowników czy otoczenia.

Istotne, aby konstrukcje stalowe zostały kompleksowo zabezpieczone przed wilgocią. Korozja elementów stalowych mogłaby przyczynić się do drastycznego spadku wytrzymałości. Jednym ze skutków jest np. zawalenie się obiektu pod wpływem porywistego wiatru czy intensywnych opadów atmosferycznych.

Przykładowe zastosowanie konstrukcji stalowych

Faktem jest, że konstrukcje stalowe znane są już od lat, co ma ogromne znaczenia dla inwestorów, którzy nie chcą podejmować ryzyka. Omawiane rozwiązanie cieszy się dużą popularnością wśród klientów prywatnych, którzy potrzebują np. garażu, czy magazynu na płody rolne. Jest to także prawdziwy strzał w dziesiątkę dla przedsiębiorstw z różnych branż.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów, jednak warto pamiętać, że zakres zastosowań jest znacznie szerszy. Wiedzę o konstrukcjach stalowych można pogłębić na stronie internetowej: https://www.grupalukasiuk.pl/pl/baza-wiedzy/lekkie-hale-i-konstrukcje-stalowe/.

Składy materiałów budowlanych

Obiekt o konstrukcji stalowej umożliwia stworzenie składu materiałów budowlanych. Tego typu obiekty posiadają zazwyczaj ogromną powierzchnię. Wzniesienie budynku z cegieł czy drewna kosztowałoby kilka razy więcej.

Hurtownie i sklepy

Zadaszona konstrukcja stalowa to doskonałe miejsce na hurtownię czy sklep. W omawianych obiektach chętnie tworzone są punkty sprzedażowe, które funkcjonują nieopodal supermarketów. To wyśmienita opcja dla tych, którzy handlują sezonowo. Istnieje możliwość postawienia lekkiej i mobilnej konstrukcji stalowej – miejsce eksploatacji można zmienić w dowolnym momencie.

Centrum ogrodnicze

Konstrukcje stalowe wypierają tradycyjne budynki murowane lub drewniane. Hala na bazie konstrukcji stalowej może pełnić rolę centrum ogrodniczego, gdzie oferowane są warzywa, owoce, kwiaty i pozostałe rośliny. Innym pomysłem jest sprzedaż akcesoriów i narzędzi.

Hale sportowe i rekreacyjne

Hale o konstrukcji stalowej wykorzystywane są do celów sportowych. Może w nich powstać m.in. kort tenisowy, boisko do gry w piłkę nożną czy siatkówkę. Trzeba wspomnieć także o obiektach rekreacyjnych oraz eventowych.

Magazyny

W halach o konstrukcji stalowej powstają zarówno standardowe magazyny, jak i wysokiego składowania. Niski koszt budowy sprawia, że inwestor ma szansę zaoszczędzić sporo gotówki. Obiekt może zostać wzniesiony już w ciągu miesiąca, co stanowi kolejny atut.

Stajnie i ujeżdżalnie

Profesjonalnie zaaranżowana hala może służyć jako stajnie czy ujeżdżalnia dla koni. Należy jednak wiedzieć, że miejsce bytowania zwierząt musi spełniać szereg restrykcyjnych wymogów.