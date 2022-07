Zbigniew Jagiełło wybrany szefem Rady Nadzorczej w MCI Capital

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI SA powołało Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki. Został on następnie wybrany przewodniczącym Rady.

– Zakończyliśmy w ten sposób formalny wejście Zbigniewa Jagiełły do Grupy MCI Capital. Do tej pory pełnił on funkcję senior advisor w MCI. Objęcie przez niego także funkcji nadzorczej to dla nas wielkie wsparcie. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej nominacji MCI Capital dalej będzie umacniał swoją pozycję jako czołowy fundusz w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś plany ekspansji w obszarze digital private equity zyskają nową dynamikę – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Capital ASI SA i dominujący akcjonariusz spółki.

Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Banku Polskiego w latach 2009 – 2021. Za jego kadencji PKO stał się liderem polskiej bankowości oraz awansował na pierwsze miejsce na liście najwyżej wycenianych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jagiełło był także inicjatorem powstania Polskiego Standardu Płatności BLIK opartego na aplikacji mobilnej IKO, która dwukrotnie, w 2018 i 2019 roku, zwyciężyła w rankingu Retail Banker International obejmującym aplikacje mobilne banków z całego świata. Był także twórcą transformacji technologicznej PKO Banku Polskiego, która pozwoliła zarządzanej przez niego spółce osiągnąć pozycję lidera bankowości mobilnej w kraju z 25 proc. udziałem w rynku. Pomysłodawca powołania Operatora Chmury Krajowej.

Od 1995 roku jest pracownikiem instytucji rynku kapitałowego. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., od 1998 roku jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. W 2000 roku objął funkcję prezesa Pekao/Alliance TFI S.A. W 2001 roku, po połączeniu Pekao/Alliance TFI S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołany na prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Rotterdam School of Management Erasmus University.

Na tym samym posiedzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku, w ten sposób, że wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,70 zł na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 36.722.723,10 zł (przy założeniu, że liczba akcji w dniu dywidendy wzrośnie i będzie wynosić 52.461.033). Dywidenda za rok 2021 zostanie wypłacona 7 października 2022 roku, przy czym dzień ustalenia praw do dywidendy został przez ZWZ ustalony na 26 września 2022 roku.