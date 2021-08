Zbliża się coroczny Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu

Na początku września we Wrocławiu spotkają się przedstawiciele biznesów rodzinnych. Podczas dwudniowego Kongresu Firm Rodzinnych „Gotowi na jutro” będą dyskutować, jak uodpornić swoje firmy na kryzysy i przygotować się do nowych wyzwań.

To coroczne spotkanie przedsiębiorców rodzinnych należy do największych w Polsce i przyciąga przedstawicieli firm z całego regionu. W Kongresie biorą udział założyciele i przedstawiciele zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych, działających lokalnie firm. Wielkość i branża nie mają jednak znaczenia. Tym, co ich łączy jest rodzinny charakter i wspólne wyzwania, z którymi się mierzą.

Czwarta już edycja Kongresu Firm Rodzinnych pod hasłem przewodnim „Gotowi na jutro” odbędzie się w dniach 2-3 września w Kinie Nowe Horyzonty. W programie dwudniowego wydarzenia są cztery panele dyskusyjne, prezentacje kluczowych trendów biznesowych, seminarium oraz sześć warsztatów. Ponadto wystąpienia gości specjalnych i stoiska wystawiennicze, a wszystko to bezpłatnie dla uczestników. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonana patron honorowy Kongresu Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

– Dolny Śląsk należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów w Europie. Swą wysoką pozycję w dużej mierze zawdzięcza sektorowi biznesowemu, zarówno dużym, ale też małym, średnim czy mikroprzedsiębiorstwom. Doceniając znaczenie lokalnych firm, mocno wspieraliśmy je podczas pandemii. Służył temu Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – warty ponad miliard złotych system pomocy finansowej dedykowanej przedsiębiorcom. Zależy nam również na tym, by właściciele firm potrafili sami rozwijać swoje działalności, uodparniać je na kryzysy i podejmować nowe wyzwania. To ważne szczególnie w obecnych, trudnych czasach. Dlatego szczerze zachęcam do udziału w Kongresie, życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom owocnych spotkań i dyskusji – zachęca Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kryzys może być szansą

Siłą firm rodzinnych jest elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmiany. Dzięki temu są zdolne do przetrwania kryzysów, nabierania odporności oraz uczenia się na błędach. Kongres stanowi dla nich okazję do wymiany doświadczeń, dyskusji i korzystania z wiedzy ekspertów z obszarów zarządzania, finansów, marketingu, prawa czy HR.

– Szczególnie ważnym czynnikiem w długoterminowym, stabilnym rozwoju firm rodzinnych jest komunikacja między pokoleniami i właśnie temu obszarowi poświęcona będzie osobna część Kongresu. Żeby pokazać, jak ta komunikacja wpływa na działalność firm, ale też jak należy ją prowadzić, zaprosiliśmy do współtworzenia programu zawodowych aktorów, którzy – wcielając się w role członków rodziny – podzielą się z nami historiami wziętymi z życia. Wprowadzą nas w świat dobrze znany nestorom i sukcesorom, lecz rzadko obserwowany z zewnątrz. Eksperci z Grant Thornton, pełniący zaś rolę obserwatorów, podzielą się refleksjami nad poszczególnymi epizodami, a także wiedzą i doświadczeniem, jak skutecznie zapewnić trwałość firmy rodzinnej – mówi Dariusz Bednarski, wiceprezes i partner zarządzający departamentem doradztwa Grant Thornton, Głównego Partnera Merytorycznego Kongresu.

Tematyka tegorocznej edycji jest odpowiedzią na bieżące problemy firm oraz szanse, jakie się przed nimi otwierają w związku z nowymi trendami pojawiającymi się na rynku. Dyskusje, prelekcje i warsztaty poświęcone będą m.in.: pokonywaniu barier rozwojowych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania czy internacjonalizację działalności, optymalizacji procesów, zarządzaniu zespołem w dobie kryzysu, sukcesji, interim management (tymczasowemu menedżerowi w firmie), zielonym technologiom, prawie pracy i nowym rozwiązaniom prawnym dla przedsiębiorców rodzinnych, a także cyberbezpieczeństwu i budowanie marki firmy.

– Nie odejdziemy od podsumowań i wskazania prostych rozwiązań naprawczych, ale naszą uwagę skupimy na wyciąganiu lekcji z obecnej sytuacji. Wskażemy na przykłady reorientacji biznesowej, na nowe koncepcje zarządzania, na modele współpracy i współdziałania, na oczekiwania i nowe potrzeby rynku – klientów i pracowników. Serdecznie Państwa zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie – zachęca dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB i Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego, inicjator Kongresu.

Kongres Firm Rodzinnych jest wspólną inicjatywą środowiska biznesowego, samorządowego

i akademickiego, skupia dwudziestu partnerów merytorycznych i instytucjonalnych. Głównym Organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Głównym Partnerem Merytorycznym firma Grant Thornton, Sponsorem Strategicznym PKO Bank Polski.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zapisu dla uczestników dostępne są na stronie www: kfr.com.pl.