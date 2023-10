Złoty z niepokojem czeka na decyzję RPP

Jutro RPP podejmie decyzję o stopach procentowych. Rynek oczekuje obniżki o 0,25 pb., jednak Rada, podobnie jak miesiąc temu, może zaskoczyć. W takim wypadku, kurs złotego może po raz kolejny mocno zanurkować. W następnych dniach, aż do wyborów, możemy obserwować dodatkową zmienność złotego.

Już jutro czeka nas decyzja RPP dotycząca stóp procentowych. Po zeszłotygodniowym mocnym spadku inflacji we wrześniu do poziomu 8,2 proc., rynek oczekuje, że RPP obniży stopy po raz kolejny – o 25 pb. Podobnie było jednak już miesiąc wcześniej, a ostatecznie obniżka stóp wyniosła 75 pb. Decyzja wywołała osłabienie złotego wobec euro o ponad 10 groszy. Aby ustabilizować kurs, musiało dojść do ustnych interwencji przedstawicieli rządu. Kurs złotego wobec euro wynosi obecnie 4,61 zł, czyli znajduje się poza wskazanym przez rząd pasmem optymalnego kursu – 4,40-4,60 zł za euro. Jest to zatem niezbyt korzystny dla złotego punkt wyjścia, gdyby RPP chciała zaskoczyć nas po raz kolejny.

Rynek przewiduje, że może jutro dojść do obniżki stóp o 25 pb, czyli do poziomu 5,75 proc. Jest to dużo bardziej prawdopodobne po znacznym wrześniowym spadku inflacji. Jednak nie można zapominać, że inflacja pozostaje nadal znacznie powyżej celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. z odchyleniem wynoszącym 1 pp. Byłaby to zatem, po raz kolejny, decyzja bardziej polityczna, związana ze zbliżającymi się wyborami, niż czysto ekonomiczna. Jeśli Rada była skłonna dokonać obniżki stóp o 75 pb, przy inflacji 10,1 proc., to wydaje się, że bez problemu znajdzie argumenty za kolejna obniżką gdy inflacja spadła o 1,9 pp. (do 8,2 proc.).

Warto jednak zauważyć, że decyzja RPP we wrześniu wywołała ogromne zaskoczenie na rynku, co spowodowało osłabienie złotego. Wydaje się, że obecnie bez względu na decyzje RPP rynek jest bardziej odporny na tak gwałtowne zmiany stóp. Nawet gdyby doszło do obniżki stóp większej niż spodziewane 0,25 pb., rynek na pewno zareaguje spokojniej. Jednak punkt wyjścia do reakcji rynku jest inny, ponieważ kurs euro do złotego wynosi dziś 4,61 zł, a nie 4,48 zł jak przed poprzednią decyzją o cięciu stóp. Zbyt radykalne cięcie stóp może zatem wywindować kurs euro do poziomu powyżej 4,7 zł, czyli nienotowanego od początku roku. W kolejnych dniach możemy obserwować na złotym dodatkową zmienność. Może ona towarzyszyć naszej walucie aż do wyborów, które odbędą się za 12 dni.

Decyzje RPP o tak wczesnej obniżce stóp utrudniają walkę z inflacją w najbliższych miesiącach i mogą spowodować, że wyższa inflacja pozostanie z nami na dłużej. Mogą także poprawić wyniki wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach, ułatwiając gospodarcze odbicie, co jednak nie powinno być celem działania RPP.

Według najnowszego badania Puls Inwestora Indywidualnego eToro, 32 proc. polskich inwestorów indywidualnych, w ciągu najbliższych 3 miesięcy najbardziej obawia się o stan polskiej gospodarki, plasując ten czynnik na pierwszym miejscu potencjalnych ryzyk zewnętrznych. Drugim największym zmartwieniem jest wysokość stóp procentowych (15 proc. odpowiedzi) a trzecim – inflacja, postrzegana jako największe zagrożenie przez 11 proc. inwestorów.

Autor: Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce