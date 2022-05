Zły początek roku w branży motoryzacyjnej

W pierwszym kwartale 2022 roku zarejestrowano 102 tys. nowych samochodów osobowych. W I kwartale br. sprzedaż samochodów osobowych spadła o 13,4% r/r.

W pierwszym kwartale 2022 roku zarejestrowano 102 tys. nowych samochodów osobowych – o 13,4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek sprzedaży zanotowały również segmenty samochodów dostawczych (-12,3%), samochodów ciężarowych (-3,4%) oraz przyczep i naczep (-2,8%). Wzrosła natomiast sprzedaż samochodów osobowych z napędami alternatywnymi – w pierwszym kwartale 2022 r. w Polsce zarejestrowano 42 tys. tego typu pojazdów, o 13,5% więcej niż rok wcześniej. Bardzo niepokojące wskaźniki odnotowano w obszarze produkcji pojazdów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku w Polsce wyprodukowano zaledwie 90 tys. pojazdów – co oznacza spadek aż o 33,4% rok do roku. To najniższy od lat wynik pierwszych trzech miesięcy roku.

Od stycznia do marca 2022 roku w Polsce zarejestrowano 102 tys. samochodów osobowych, o 13,4% mniej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. Tak niskich wyników na początku roku nie notowano od 7 lat. Klienci instytucjonalni w omawianym okresie zarejestrowali 71 tys. pojazdów – co oznacza spadek o 15,9% r/r. Natomiast klienci indywidualni w pierwszym kwartale zarejestrowali 31,2 tys. nowych pojazdów osobowych, czyli mniej o 7,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spadki, które obserwujemy w kolejnym miesiącu, właściwie we wszystkich kategoriach pojazdów, nie dziwią w kontekście wciąż nierozwiązanych problemów z dostępnością półprzewodników i trwającą wojną w Ukrainie. Warto jednak podkreślić, że po raz pierwszy od wielu lat spadła liczba pojazdów kupowanych przez przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę to, że sprzedaż pojazdów dostawczych i ciężarowych uznaje się za sygnał wyprzedzający koniunkturę gospodarczą, obecna sytuacja może oznaczać, że przedsiębiorcy myślą o przyszłości bez optymizmu. Cieszy natomiast wzrost liczby pojazdów niskoemisyjnych, a w konsekwencji – bardzo szybki spadek sprzedaży nowych samochodów osobowych z silnikami diesla, których kupujemy już tylko ok. 10 procent – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wśród marek popularnych samochodów osobowych odnotowano 15,2% spadek r/r liczby nowych rejestracji. Względem poprzedniego kwartału wynik był natomiast nieznacznie lepszy (+0,9%). Rośnie znaczenie pojazdów o napędzie alternatywnym, których przybyło o 18,5% więcej niż w I kwartale 2021 roku. Mniej rejestracji marek popularnych odnotowano zarówno w segmencie klientów instytucjonalnych (-18% r/r), jak i indywidualnych (-9,6% r/r).

Rynek samochodów z napędami alternatywnymi wzrósł o 13,5% r/r

W okresie od stycznia do marca 2022 roku Polacy zarejestrowali 42 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi, czyli o 13,5% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku.

Rynek aut z napędami alternatywnymi zachowuje dużą dynamikę wzrostu. Na tym rynku dominują samochody hybrydowe, warto jednak zwrócić uwagę na wzrost liczby samochodów w pełni elektrycznych – o 143,5% r/r. Inaczej niż w całej UE, wolumen rejestracji pojazdów bateryjnych wciąż jest nieco mniejszy niż hybryd typu plug-in. Dalszy wzrost sprzedaży może ograniczać niewystarczająca dostępność infrastruktury do ładowania. Z początkiem 2022 roku uruchomiony został w tym celu nowy program wsparcia rządowego na zakup i instalację publicznych oraz przydomowych ładowarek. Jest to kolejny element ekosystemu wsparcia pojazdów zeroemisyjnych, a przypomnijmy, że już od połowy ubiegłego roku nabywcy biznesowi i indywidualni mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych – Mirosław Michna Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla branży motoryzacyjnej, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie, KPMG w Polsce.

Spadek sprzedaży samochodów dostawczych, ciężarowych oraz przyczep i naczep

Segment samochodów dostawczych rozpoczął rok 2022 słabym wynikiem. W pierwszym kwartale 2022 roku zarejestrowano w Polsce 16 tys. pojazdów dostawczych, czyli o 12,3% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spowolnienie na rynku można zauważyć również w segmencie samochodów ciężarowych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku zarejestrowano 7,2 tys. tego typu pojazdów, co przełożyło się na 3,4% spadek rok do roku.

Najlepszy od lat wynik sprzedażowy początku roku na rynku motocykli

W pierwszym kwartale 2022 roku zarejestrowano 5 tys. nowych motocykli, czyli o 40,2% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wzrost odnotowano we wszystkich typach motocykli. Rok 2022 rozpoczął się również bardzo optymistycznie na rynku motorowerów – po raz pierwszy od 2019 roku na rynku motorowerów odnotowano wzrost liczby rejestracji w I kwartale. Od stycznia do marca 2022 roku wolumen rejestracji osiągnął 1,9 tys. nowych motorowerów, czyli o 18% więcej r/r.

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce niższa o 33,4%

W I kwartale 2022 roku wyprodukowano w Polsce wolumenowo o jedną trzecią mniej pojazdów samochodowych niż w tym samym okresie poprzedniego roku. To najniższy od lat wynik pierwszych trzech miesięcy roku. Najgłębszy spadek odnotowano w produkcji samochodów osobowych – o 37,2% r/r.

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q2/2022 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.