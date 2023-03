Zmiana 500+ w 700+ już nie wystarczy by zachować wartość świadczenia

W lutym inflacja osiągnęła rekordowy poziom 18,4 proc., a gdyby nie zmiany w koszyku inflacyjnym dokonane przez GUS, mogłaby się zbliżyć do 20 proc. To powoduje, że rosną ceny, ale także spada realna wartość świadczeń, które nie podlegają waloryzacji. Świadczenie 500 Plus jest dziś warte już tylko 342 zł w cenach ze startu programu, czyli z kwietnia 2016 roku. Obecnie, żeby zapewnić realną, pierwotnie zamierzoną wartość tego świadczenia powinno zostać zwaloryzowane do 800 Plus.

Wraz ze zbliżającymi się wyborami nasilają się głosy dotyczące możliwej waloryzacji świadczenia 500 Plus. Dzieje się tak, ponieważ inflacja zjadła już ponad 30 proc. jego początkowej wartości. Wypłacane dziś rodzicom 500 zł jest obecnie warte tylko 342 zł w cenach ze startu programu, czyli kwietnia 2016 roku. Aby świadczenie miało dziś taką samą wartość jak wówczas, powinno obecnie wynosić 731 zł., bliżej by mu więc było do 800 Plus (wypłata 800 zł na każde dziecko), a nie 700 Plus, o którym niedawno wspominano.

Oficjalna inflacja CPI podawana przez GUS to przeciętny koszyk dóbr konsumpcyjnych. Są jednak produkty, które podrożały bardziej niż sugeruje inflacja. Tak dzieje się w przypadku żywności czy benzyny, zatem realna wartość świadczenia dla części rodzin może być nawet niższa niż 342 zł.

Ile realnie warte jest świadczenie z programu 500 Plus (w cenach z 1.04.2016 r.)

