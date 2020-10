Zmiana miejsca X Europejskiego Kongresu Finansowego 2020

Ogłoszenie „czerwonej strefy” w Sopocie wiąże się z zakazem organizacji Kongresu w tym miejscu. Dlatego wszystkie debaty zostaną przeniesione do centrum wystawienniczo-kongresowego AmberExpo w Gdańsku. Zamierzamy odtworzyć w nowym miejscu program Kongresu 1 do 1 – a więc zachować wszystkie godziny oraz układ debat.

W obliczu aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej w Sopocie podjęliśmy decyzję, by przeprowadzić tegoroczny Europejski Kongres Finansowy w jednym z największych tego typu obiektów Trójmiasta, tj. w salach nowoczesnego centrum wystawienniczo-kongresowego AmberExpo w Gdańsku.

Miejsce to dzięki swej kubaturze oraz infrastrukturze umożliwi zapewnienie ścisłego reżimu sanitarnego wszystkim uczestnikom debat kongresowych.

Jednocześnie wszystkim Gościom Kongresu służymy bezpiecznym transportem z Sopotu do miejsca debat oraz z AmberExpo do Sopotu każdego dnia Kongresu. Oferujemy przewóz autokarami o podwyższonym standardzie oraz minibusami z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy pasażerami. Chcącym skorzystać z transportu grupowego będziemy mierzyli temperaturę przed wejściem do pojazdów. Autokary będą codziennie ozonowane.

Zapraszamy na stronę FAQ, gdzie znajdą Państwo dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na możliwe pytania.

Dołożymy wszelkich starań, aby „przeprowadzka” tegorocznego Kongresu do większych sal w Gdańsku wiązała się dla naszych Gości z jak najmniejszymi niedogodnościami – liczymy na Państwa zrozumienie.

Europejski Kongres Finansowy stale monitoruje sytuację związaną z COVID-19 i reaguje konkretnymi działaniami na zmieniające się obostrzenia epidemiologiczne w Trójmieście. Od ogłoszenia w ubiegłym tygodniu surowszych wymogów sanitarnych w Sopocie, liczba nowych zakażeń bardzo zmalała, przy stałym zaangażowaniu władz miasta i służb miejskich. Ogłoszona w Sopocie strefa nie ma wpływu na działalność bazy noclegowej miasta Sopotu, a więc i zakwaterowanie uczestników EKF.

Tematem przewodnim wszystkich tegorocznych przedsięwzięć Europejskiego Kongresu Finansowego są „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Odpowiedzialny jest również EKF. Chcemy, by tegoroczny Kongres dawał dobry przykład poprzez odpowiedzialne podejście do organizacji zgromadzeń i zapewnienie podczas debat jak największej kubatury sal kongresowych oraz zachowania bezpiecznego dystansu. Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami, niezbędnymi do zachowania odpowiedniej ochrony w czasach pandemii.

Program EKF, układ i kolejność debat pozostają bez zmian.