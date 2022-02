Zmiany w taryfikatorze mandatów już widoczne w statystykach

Według Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w styczniu br. o ponad 55 proc. obniżyła się liczba przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Co więcej, wykroczeń kierowców wobec pieszych również odnotowano mniej o prawie jedną trzecią (29,5 proc). Czy możemy więc mówić o skuteczności nowych kar dla piratów drogowych?

Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach w Polsce na milion mieszkańców pozostaje od lat jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Przed pandemią było to 77 osób na milion mieszkańców i dało to Polsce 3. miejsce w UE (za Rumunią i Bułgarią) – informuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). W Niemczech było to tylko 37 osób. Wstępne dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pokazują, iż w styczniu 2022 r. odnotowano taką samą liczbę wypadków, jak w styczniu 2021 roku (1230). Warto jednak podkreślić, że dwa lata temu wypadków było o 678 więcej, czyli 1908.

„Społeczeństwo zaczyna dostrzegać istotę zmiany przepisów na bardziej rygorystyczne – np. w kwestii mandatów czy pierwszeństwa pieszych. Takie regulacje przynoszą pierwsze efekty. Ministerstwo Infrastruktury informowało, że po wprowadzeniu przepisów chroniących pieszych na pasach, liczba wypadków z ich udziałem spadła. W okresie od 1 czerwca do końca sierpnia 2021 roku było to o 3 procent mniej niż w 2020 r. i o 24 procent mniej niż w 2019 r.” – mówi Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.

Co istotne, zmiana w taryfikatorze mandatów już jest widoczna na drogach. W styczniu br. o ponad 55 proc. obniżyła się liczba przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Wykroczeń kierowców wobec pieszych również odnotowano mniej o prawie jedną trzecią (29,5 proc). Widoczny spadek (15 proc.) zauważono także w przypadku nieustępowania pierwszeństwa innemu pojazdowi. Zmiana nastąpiła również w przypadku ilości wykroczeń popełnianych przez pieszych, jest ich mniej o 12,2 proc. Redukcji o 9.2 % uległa również liczba kolizji – informuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Warto zaznaczyć, że okres obowiązywania nowych przepisów wydaje się być jeszcze zbyt krótkim czasem do tego, aby dokonywać długoterminowych analiz.

Co ciekawe, w Europie testuje się alternatywne kary za przekroczenie prędkości. W 2019 r. Estończycy informowali o innym sposobie na niesubordynowanych kierowców. „Piraci drogowi” zamiast mandatów byli zobligowani do odbycia przymusowego postoju na parkingu przez odpowiedni czas.

„W Polsce również słyszy się o coraz to nowszych pomysłach na zaostrzenie kar. Rząd na początku lutego br. przegłosował nowe przepisy związane z karaniem pijanych kierowców, które były dyskutowane już wcześniej. W myśl nowej regulacji kierowca samochodu mający nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi straci swój pojazd. Nie będzie miało znaczenie, że nie spowodował kolizji w ruchu drogowym. Co więcej, auta będą konfiskowane także sprawcom wypadków, którzy mieli „tylko” powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, a także popełniającym takie przestępstwo po raz kolejny” – podsumowuje Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.