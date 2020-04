Znakomite nastroje na Wall Street. JPMorgan o Economic Restart

Zmniejszająca się liczba nowych przypadków zakażenia COVID-19 wraz ze spadkiem ofiar koronawirusa powoduje poprawę nastrojów na rynku akcji. Niesie to również nadzieje na to, że wprowadzone ograniczenia zostaną być może już w maju poluzowane. To z kolei może zmniejszyć wpływ epidemii na gospodarkę i wyniki spółek. Inwestorzy ze zniecierpliwieniem mogą już oczekiwać wyników za pierwszy kwartał i przedstawionych oczekiwań na dalszą część roku.

Na początku nowego tygodnia indeksy w Stanach Zjednoczonych rosną o około 5 proc. Taki wynik notuje zarówno przemysłowy Dow Jones, jak i indeks S&P 500. Z kolei Nasdaq rośnie o 4,5 proc. W indeksie DJIA największą zwyżkę odnotowuje American Express, drożejąc o ponad 11 proc. United Technologies zyskuje ponad 9 proc., podobnie jak Boeing, a z kolei Visa rośnie o prawie 8 proc. Dziś nawet prezydent Donald Trump napisał na swoim profilu na Twitterze, że widzi światełko w tunelu, a We Włoszech i Hiszpanii następuje spowolnienie liczby zgonów z powodu koronawirusa, podczas gdy w Niemczech liczba nowych zakażeń spadła czwarty dzień z rzędu. Ponadto we Francji odnotowano mniej zgonów w szpitalach.

Dla sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych, jak podaje Wall Street Journal, pozytywną informacją powinno być to, że inwestorzy prawdopodobnie dostaną swoje dywidendy. Prawdopodobnie Fed nie powinien ograniczać gotowości banków amerykańskich do wypłaty dywidendy, w przeciwieństwie do Europy. Informacje pochodzą z wiarygodnych źródeł cytowanych przez Wall Street Journal. To dobra wiadomość dla inwestorów długoterminowych i dywidendowych. Dodatkowo inwestorzy międzynarodowi, którzy nie dostaną dywidend z europejskich banków, mogą zmienić obszar swojego zainteresowania w kierunku USA.

Ciekawa rekomendacja pojawiła się dziś ze strony JPMorgan. Bank rekomenduje zakup tanich opcji kupna celem zyskania, jak to nazwali na “Economic Restart”. Restart gospodarki może przynieść znaczące odbicie przecenionych akcji, a żeby mieć na nie ekspozycję z ograniczonym ryzykiem, JPMorgan rekomenduje kupno tanich opcji. Niemniej jednak istotne jest to, żeby ceny instrumentu bazowego, czyli akcji, wzrosły. Rekomendacja pojawiła się już teraz, jakby JPM sugerowało, że najgorsze jest za nami. Jednak dla bardziej cierpliwych inwestorów kluczowy powinien być sezon wyników i guidance spółek na przyszłość.

