Związek Cyfrowa Polska: HPE nowym członkiem organizacji pracodawców

Związek Cyfrowa Polska wzmacnia grono swoich członków o firmę technologiczną HPE. „Cyfrowa Polska” to organizacja największych pracodawców sektora RTV i IT na polskim rynku, która reprezentuje interesy branży, promuje dobre praktyki i buduje platformę dialogu między biznesem, nauką, a regulatorem. Tym samym HPE połączy siły z innymi graczami technologicznymi w celu przyspieszenia cyfryzacji polskiego rynku IT.

Prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik podkreśla, że usługi, które oferuje HPE to rozwiązania, które pomogą polskim firmom stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi na światowych rynkach. – Liczę, że nasza współpraca zaowocuje ciekawymi projektami, które przełożą się na innowacyjność polskich przedsiębiorców – mówi Michał Kanownik.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce. Związek wspiera członków w wyzwaniach regulacyjnych i buduję platformę dialogu z interesariuszami, dzieląc się doświadczeniem biznesowym, zarówno krajowym, jak i globalnym. – Szczególnie teraz, kiedy pandemia COVID-19 zweryfikowała i przyspieszyła cyfrowo funkcjonowanie wielu organizacji, widzimy, jak kluczowy wpływ ma IT na rozwój każdego, nawet najmniejszego przedsiębiorstwa. Cieszymy się, że będąc członkiem Związku Cyfrowa Polska, wspólnie z innymi uczestnikami rynku, będziemy przyspieszać cyfryzację naszej gospodarki i aktywnie uczestniczyć w debacie na temat tego, w jakim kierunku powinien podążać polski sektor IT – mówi Michał Zajączkowski, Prezes HPE.

Związek Cyfrowa Polska realizuje działania w takich obszarach, jak m.in.: cyberbezpieczeństwo, budowa sieci 5G, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, reforma prawa autorskiego (np. opłata reprograficzna), uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce (kwestie związane np. z VAT czy split payment) i tematy środowiskowe, a także gospodarka o obiegu zamkniętym.