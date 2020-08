Z najnowszego badania GUS wynika, że polski mężczyzna będzie żył przeciętnie 74,1 roku, a kobieta – 81,8 roku.

Wydłużający się czas życia wpływa też na okres naszej aktywności zawodowej, więc pracodawcy powinni pamiętać o dostosowaniu medycyny pracy do pracowników 50+, których jest coraz więcej.

Na jakość naszego zdrowia wpływa profilaktyka, którą ułatwia dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych.

W zeszłym roku przeciętny czas życia Polaków wzrósł o 0,3 (mężczyźni) i 0,1 (kobiety) roku, wynika z ostatniego badania GUS. Wynosi obecnie 74,1 lat dla panów i 81,8 dla pań. Ponadto, według prognoz liczba osób w wieku 65+ w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat podwoi się. Z uwagi na zmniejszający się przyrost naturalny seniorzy stanowić będą ponad 30% społeczeństwa.

– Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą określone konsekwencje – pracownicy z grupy wiekowej 50+ stanowić będą coraz większy odsetek wszystkich zatrudnionych. Pracodawcy powinni się do tego przygotować i pamiętać o dostosowaniu medycyny pracy do ich potrzeb. Większy odsetek starszych pracowników przełoży się m.in. na wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, a dzisiejszy stan państwowej służby zdrowia wskazuje, że może ona nie podołać nadchodzącym wyzwaniom. Dlatego coraz więcej firm będzie korzystać ze świadczeń prywatnych – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Jak zadbać o pracowników 50+?

Po skończeniu 50. roku życia częściej wymagamy pomocy lekarza. Dotyczy to zarówno wizyt u internisty, jak i specjalistów. Do najczęstszych problemów, z jakimi boryka się ta grupa wiekowa, należą problemy kardiologiczne i onkologiczne. Pracodawcy powinni się na to przygotować zapewniając dostęp do odpowiedniej opieki medycznej. W ramach medycyny pracy czy w formie dodatkowego benefitu mogą zapewnić dostęp na przykład do zestawu konsultacji i badań profilaktycznych wykrywających choroby serca.

Z tych lekarzy najczęściej korzystają pracownicy 50+:

kardiolog,

onkolog,

ginekolog,

urolog[1].

Same konsultacje lekarskie to jednak nie wszystko. Do tego dochodzi potrzeba zapewnienia odpowiednich badań profilaktycznych, w skład których wchodzą m.in. badania USG, RTG i EKG oraz badania poziomu markerów nowotworowych. W końcu nawet najlepszy specjalista nie postawi trafnej diagnozy bez ich wyników. Ważnym uzupełnieniem pakietu wizyt i badań może być możliwość skorzystania z dodatkowych usług, wspierających pracownika w razie wykrycia choroby, np. pomoc onkopsychologa czy teleopieka kardiologiczna.

– Pracownicy 50+ cenieni są za fachowość i doświadczenie. Ich wiedza i zaangażowanie potrafią niekiedy przesądzić o skuteczności biznesowej firmy. Dlatego warto o nich dbać, a ubezpieczenie zdrowotne cały czas jest ważnym benefitem, który przez pandemię jeszcze zyskał na znaczeniu. Oprócz świadczeń najbardziej poszukiwanych z racji wieku warto też uwzględnić te, które pozwolą przeciwdziałać chorobom zawodowym. Dzięki temu wzrośnie komfort pracy ekspertów, a liczba ewentualnych dni absencji zmaleje – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Warto dbać o siebie już teraz, żeby na starość nie mieć problemów

Mimo że statystycznie żyjemy dłużej, to na długowieczność musimy sobie zapracować. Wielu ekspertów uważa, że wpływ genów jest wielokrotnie mniejszy (szacuje się go na ok. 25 proc.) niż wpływ czynników związanych ze stylem życia (75 proc.). Zdrowy tryb życia, ruch i właściwa dieta to jedno, ale nie zapominajmy o roli badań i konsultacji lekarskich. Długie życie trzeba planować długofalowo, bo nawet najzdrowszy tryb życia nie pomoże nam, jeśli w razie niespodziewanej choroby lekarze nie zdążą postawić właściwej diagnozy. A mogą nie zdążyć, bo pacjent np. w ogóle nie wykonywał regularnie podstawowych badań diagnostycznych.

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

[1] Na podstawie danych gromadzonych przez SALTUS Ubezpieczenia.