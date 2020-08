W tym tygodniu w Polsce największą uwagę przykuwały przede wszystkim wyniki z rynku pracy, a konkretnie dane o wzroście płac i zmianie poziomu zatrudnienia. Wynagrodzenia, pomimo problemów z powodu korona wirusa, w lipcu wykazały rokroczny wzrost o 3,8%. Zatrudnienie spadło zaś o 2,3%. W obu przypadkach wyniki lekko przekroczyły oczekiwania rynku. Biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy i spadającą produkcję w różnych gałęziach, można powiedzieć, że epidemiczne obostrzenia mają mniejszy wpływ na rynek pracy, niż się pierwotnie spodziewano.

Wg wyników opublikowanych w zeszły piątek doszło do spadku polskiego PKB w drugim kwartale o 8,9%. Roczny spadek polskiej gospodarki osiągnął 8,2%. Z drugiej strony, do końca roku raczej jest oczekiwany już wzrost gospodarczy i powrót do normalności. Np. wg danych dla przemysłu, które były opublikowane w tym tygodniu, w lipcu w rocznym porównaniu produkcja wzrosła o 3,4%. Międzyrocznie, biorąc pod uwagę korektę sezonową, doszło do wzrostu o 0,2%. Do normalności powinien wrócić również sektor usług, co potwierdzają indeksy PMI.

Złoty dzięki relatywnie dobrym danym z polskiej gospodarki nieznacznie się umocnił i osiągnął w piątek rano kurs 4,38 PLN/EUR. Eurodolar tydzień zakończył na wartościach 1,186 USD/EUR.